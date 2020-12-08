  • BIST 1.346
  • Altın 472,255
  • Dolar 7,8248
  • Euro 9,4915
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

KTSYD Master Kupası başlıyor

» »
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” 9 Aralık Çarşamba günü başlıyor.
KTSYD Master Kupası başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” 9 Aralık Çarşamba günü başlıyor. KKTF kortlarında yer alacak olan organizasyon 12-14-16 ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlenecek.

İlk iki gün mevcut kategorilerde oynanacak çeyrek finallerin ardından yarı final maçları ile beraber organizasyonun final maçları 12 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

KTSYD’nin tenis branşında KKTF ile ilk kez yapacağı organizasyonda kategorilerinde ilk 8’de yer alan tenisçiler mücadele ediyor. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teniste Başbakanlık Kupası23 Kasım 2020 Pazartesi 18:04
  • 2020 Kuzey Kıbrıs Sprınt Ralli Şampiyonası Cumartesi Günü Tamamlandı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:53
  • Kempo Cumhuriyet Kupası Yapıldı15 Kasım 2020 Pazar 17:16
  • Hentbolda sezon başlıyor10 Kasım 2020 Salı 16:33
  • KKTF Teknik Kurul Toplantısı Gerçekleşti…04 Kasım 2020 Çarşamba 18:17
  • Veg & Bones Cup’da Heyecan Yükseliyor…03 Kasım 2020 Salı 15:30
  • Son 49 yılın en kötü Barcelona'sı02 Kasım 2020 Pazartesi 20:45
  • Raketler Veg & Bones Cup'da Mücadeleye Devam Ediyorlar…31 Ekim 2020 Cumartesi 14:56
  • Veg & Bones Cup Devam Ediyor30 Ekim 2020 Cuma 17:30
  • Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalada? Kim yayınlayacak?27 Eylül 2020 Pazar 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti