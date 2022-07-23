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KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

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KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü dernek genel merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Songuç Kürşad, sekreterliklerine de Soydan Sakallı ve Serkan Soyalan getirildi.

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GÜRKAN: EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BİRİYİZ

Genel Kurulda bir yıllık faaliyet raporunu, hazırladığı görsellerle yedi başlık altında sunan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, özelde genel kurula, genelde faaliyetlere katılımın daha yoğun olmasını beklediğini vurguladı. Ağustos ayında tam gün sürecek bir eğitim çalışması yapacaklarını söyleyen Gürkan, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde stadın altında bulunan KTSYD lokalinin yenilenmesi çalışmalarının da başladığını vurguladı. Konuşmasının sonunda üyelere seslenen Gürkan, “Ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden biriyiz. Bunu hissettirelim” dedi.

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MALİ RAPOR OYBİRLİĞİ İLE ONAYLADI

Faaliyet raporunun üyelerin bilgisine getirilmesinin ardından yapılan oylamada, faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı. KTSYD’nin 3 Temmuz 2021-23 Temmuz 2022 dönemini kapsayan dernek mali raporu ise, KTSYD Mali Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okundu ve üyenin bilgisine getirildi. Üyelerin oybirliği ile güvenini alan mali raporun ardından, genel kurul, dilek ve temenniler kısmında üyelerin görüşleri ile sona erdi.

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