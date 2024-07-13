  • BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAEURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?

KTSYD olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

» »
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) olağan Mali Genel Kurulu, dernek genel merkezinde yapıldı.
KTSYD olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) olağan Mali Genel Kurulu, dernek genel merkezinde yapıldı.

 

KTSYD’den verilen bilgiye göre, KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılan olağan mali genel kurul saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile açıldı.

 

Divan Başkanlığını Ertan Birinci, sekreterliklerini ise Soydan Sakallı ve Berk Akdora’nın yaptığı genel kurula 48 üye katıldı.

 

Genel kurulda tüzük gereği ilk olarak faaliyet raporu Başkan Necati Özsoy tarafından okundu.

 

Derneğin son bir yılda faaliyetlerini anlatan Özsoy, göreve gelirken açıklamış oldukları projelerinin, yüzde 80’ini tamamladıklarını ve büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

 

Faaliyet raporunun okunup aklanmasının ardından mali raporun okunmasına geçildi. KTSYD Mali Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okunan mali rapor da oy birliği ile üyelerden onay aldı.

 

KTSYD olağan Mali Genel Kurulu, dilek ve temennilerle tamamlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Odanın kilitli kapısını açtı, araç kontak anahtarı çaldı13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:29
  • Polis göz açtırmıyor... 466 Sürücü daha rapor edildi...13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:23
  • Kazalar bitmek bilmiyor... Bir günde 3 kaza; 2 yaralı, 1 tutuklu13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:22
  • Müzik izni olmadan müzik yayını yaptı!13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:06
  • Alkollü şekilde otelde taşkınlık çıkardı, tutuklandı!13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:03
  • Dikkat hırsızlık!13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:02
  • Lefkoşa, Güvercinlik ve Gazimağusa’da uyuşturucu…13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:12
  • Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası yüzde 40 hedefine ulaştı13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:11
  • Bakanlar Kurulu, 213 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi12 Temmuz 2024 Cuma 22:59
  • Hasan Taçoy: Demokrasiyi kabul edip içimize sindirerek yaşatmak mecburiyetindeyiz12 Temmuz 2024 Cuma 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti