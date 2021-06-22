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KTSYD ‘Onur Gecesi’ Düzenliyor

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KTSYD, 38. kuruluş yıldönümü çerçevesinde 28 Haziran Pazartesi günü Erten Gazi, Merve Çelebi, Buse Savaşkan ve Taygun Artan Özcihan’ın ödüllendirileceği, 25 yılını dolduran dernek üyelerine plaket takdim edeceği “Onur Gecesi” düzenliyor.
KTSYD ‘Onur Gecesi’ Düzenliyor

KTSYD, 38. kuruluş yıldönümü çerçevesinde 28 Haziran Pazartesi günü Erten Gazi, Merve Çelebi, Buse Savaşkan ve Taygun Artan Özcihan’ın ödüllendirileceği, 25 yılını dolduran dernek üyelerine plaket takdim edeceği “Onur Gecesi” düzenliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), derneğin 38. kuruluş yıldönümü vesilesiyle “Onur Gecesi” adı altında organizasyon düzenliyor. Onur Gecesi, 28 Haziran Pazartesi günü saat 19.30’da dernek genel merkezinde bulunan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilecek.

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Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan, bu yıl da salgın nedeniyle spor müsabakalarının düzensizliğe uğramasından dolayı “KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni”nin yapılamayacak olması sonrası özellikle uluslararası alanda başarı elde etmiş Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının onore edilmesi amacı taşıyan “Onur Gecesi”nde ayrıca 25 yılını dolduran üyelere de plaket takdimi yapılacak.

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Ödül takdim edilecek isimler

Gecede Türkiye’de Anadolu Efes forması altında başarılı bir sezon geçiren, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Euroleague şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’ye ödül takdim edilecek.

Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile Avusturya’da düzenlenen Wagrain etabında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Merve Çelebi’nin yanı sıra yüksek atlama branşında Türkiye salon şampiyonluğu, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Buse Savaşkan’a ödül verilecek.

Yılın Başarılıları Ödül Töreni kapsamında verilen ödüllerden olan Zeka Özteknik Özel Ödülü’nün verilmesini kararlaştıran KTSYD Yönetim Kurulu, bu ödülü ise atletizmde 100 ve 200 metre branşlarında başarılı bir sezon yaşayan, Türkiye U20 Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı gösteren Taygun Artan Özcihan’a verecek.

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