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KTSYD Voleybol Kupası yarın başlıyor

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KTSYD Voleybol Kupası yarın başlıyor
Yarın başlayacak KTSYD Voleybol Kupası ile ilgili basın toplantısı bugün yapılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Voleybol Federasyonu işbirliğinde organize edilen ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sponsorluğunda yapılacak olan KTSYD Voleybol Kupası yarın başlayacak.

Kupayla ilgili bugün KTSYD Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenlenecek.

Saat 11.30’da başlayacak basın toplantısında KTSYD Başkanı Çelen Oben, Voleybol Federasyonu başkanı Emver Kaya, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile turnuvada mücadele edecekolan Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor, Yenierenköy Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Vakıflar spor Kulüplerinin temsilcileri katılacak.

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