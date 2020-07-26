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KTSYD’de Mali Genel Kurul yapıldı

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KTSYD’de Mali Genel Kurul yapıldı
KTSYD’de Mali Genel Kurul yapıldı

 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu dün (25 Temmuz Cumartesi) günü gerçekleştirildi. Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde yapılan genel kurul; açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Divan Kurulu’nun oluşturulması ile devam eden Mali Genel Kurulda, Divan Başkanlığını Songuç Kürşad, sekreterlikleri ise Necati Külahlılar ile Necati Özsoy yaptı.

Faaliyet Raporu üyelere aktaran dernek başkanı Burhan Gürkan, bir yıllık süreç içerisinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki dönemde yapılacak konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ardından ise Faaliyet Raporu üyelerin onayına sunularak, oy birliği ile onaylandı.

Mali İşler Sorumlusu Çağın Özılgaz, derneğin 13 Temmuz 2019-25 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki döneme ait mali mali raporu üyelere aktardı ve ardından oy birliği ile üyelerin onayını aldı. Kurul, dilek ve temenniler ile son buldu.

 

Gürkan: Keskin kararlar alacağız

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, dilek ve temenniler bölümünde son sözü alarak, düşüncelerini ifade etti. Yapılan eleştirilere her zaman kulak verdiklerini, önlerinde bulunan süreçte tüzüğün verdiği yetkilerle keskin kararlar alacaklarını ifade etti.

Gürkan, görev süreleri tamamlanana kadar derneğin çıtasının yükseltilmesi adına yönetim kurulu ile birlikte ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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