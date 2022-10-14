KTSYD'den Fenerbahçe-AEK Maçı Hakkında Açıklama

Son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak bu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur.

Uzun yıllar sonra bir Türkiye takımı, Avrupa Kupalarında bir Kıbrıs takımı ile eşleşmiş, haliyle Kıbrıslı Türk taraftarlar kadar spor basını da AEK Larnaka – Fenerbahçe karşılaşmasına heyecan duymuştur.

2012 yılında Fenerbahçe’nin AEL ile eşleşmesi sonrası kalabalık bir spor basını grubu, Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK) yardımlarıyla müsabakayı yerinde rahat bir şekilde takip etmişti. Bu çerçevede yakın ilişkilerimizin olduğu EAK ile spor basınının AEK Larnaka-Fenerbahçe müsabakasını takip edebilmesi için haftalar öncesinde temas kurduğumuzu belirtmek isteriz.

Süreç içerisinde müsabakanın yaklaşmasıyla karşılaşmayı izlemek için akreditasyonların yapılabileceği tarafımıza iletilirken, son bir hafta içerisinde temaslarımızı sıklaştırdığımızda, EAK tarafından, AEK Larnaka kulübü basın sorumlusu ile iletişime geçmemiz gerektiği bizlere iletilmiştir.

Hafta başından bu yana AEK Larnaka kulübünün basın sorumlusu ile yaptığımız yazışmalarda ilk etapta belirli bir sayı talebinde bulunulurken, tarafımızdan akreditasyon veya sayının sorun olmayacağını, EAK, AIPS (Uluslararası Spor Yazarları Birliği), European Media Card veya dengi bir karta sahip isimlerin yer alacağı listenin gönderilmesi istenmiştir. Bu gibi kartların bünyemizde olmadığını, KTSYD üyelik kartının uygun olup olmadığını sorduğumuzda ise olumlu yanıt almamız sonrasında üyelerimizden talep alınmaya başlamıştır.

Sürecin devamında basına da yansıyan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olanların akredite edilebileceği yönünde haberlerin çıkmasıyla, bu kart sahiplerinden oluşan liste tarafımızdan kulübe iletilmiştir. Bu noktada daha önce onay verdikleri ancak sonradan yapılan açıklamayla “KTSYD üyelik kartının geçerli olmayacağını” belirtmeleriyle süreç tıkanmıştır. Gerek EAK, gerekse birebir kulüp yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamamış, ilk etapta onay verdikleri derneğimiz kartının “EAK kartı olduğunu zannederek olumlu yanıt verdiklerini” ileterek trajikomik bir yanıt vermişlerdir. Süreç içerisinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bizlere bu müsabakayı takip etmek için gerekli çabayı göstermeyen EAK’ın olaya çok fazla müdahil olmamaya yönelik tavrı bizleri derinden üzerken, esasen günlerce bizi yanlış yönlendirerek, tabir yerindeyse dalga geçerek müsabakanın dışında tutan AEK Larnaka kulübünü de esefle kınarız.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında maça gitmek isteyen ancak gidemeyen üyelerimizin mağduriyetinden dolayı büyük bir üzüntü duyarken, derneğin bilgisi dışında kendi girişimleri ile akredite olan üyelerimizin olduğunu da müsabaka esnasındaki sosyal medya paylaşımlarından gözlemledik.

EAK kartı da olan üyelerimizden Fevzi Beyar süreç içerisinde bizimle iletişim halinde olarak bu müsabakaya akredite olmuştur. Müsabakanın tercümanlık görevini üstlenen dernek yönetim kurulu üyemiz Hamit Sakallı da kendisine verilen bir akredite kontenjanı çerçevesinde, bu hakkını Soydan Sakallı’dan yana kullanmıştır.

Bir diğer üyemiz Gökmen Bolkan da bize başvuru yapmasının ardından bir şekilde kendisine maça giriş sağlanacağını, başkasına yer açılması için listeden çıkarılmasını istemiş, ancak maça basın mensubu olarak gireceğini belirtmemiştir.

Maça akreditasyonlar konusunda olumsuz cevap almamızın ardından müsabakaya bir şekilde akredite olan diğer isimlerle alakalı olarak derneğimizin herhangi bir bilgisi de, akreditasyon girişimi de olmamıştır.

KTSYD Yönetim Kurulu olarak, kamuoyunun bilgisine sunarız.