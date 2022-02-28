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KTSYD’den Sağduyu Çağrısı

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KTSYD’den Sağduyu Çağrısı
KTSYD’den Sağduyu Çağrısı

AKSA 1’inci Lig’in 20’nci haftasında 26 Şubat 2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasında yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, bir kez daha karşılaşmanın önüne geçmiş, karşılaşmanın yardımcı hakemi Necmi Bulut sahaya giren kişilerce darp edilmiştir.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak, sporun tüm alanlarında yaşanan şiddet olaylarının her zaman karşısında duracağımızı tüm spor kamuoyuna bir kez daha duyururken, Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasında darp edilen Necmi Bulut’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldırıyı gerçekleştiren kişileri kınıyoruz.

Futbol liglerimizde son 10 haftaya girilirken, sahalarımızda gerek saha içi gerek saha dışında güvenlik önlemlerinin alınması elzemdir. Bu yönde ivedi adımlar atılmalıdır. Bu çerçevede de güvenlik güçlerimize büyük görev düşmektedir.

Unutmayalım ki futbol; sporcusu, teknik heyeti, hakemi ve seyircisiyle büyük bir ailedir. Bu paydaşlardan herhangi birine karşı gerçekleşen her bir saldırı, tüm futbol camiasına yapılmıştır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına tüm tarafları sağduyulu olmaya davet ediyoruz

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