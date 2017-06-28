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KTSYD’nin “Yılın Başarılıları Ödül Gecesi” yarın

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KTSYD’nin “Yılın Başarılıları Ödül Gecesi” yarın
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” yarın akşam yapılıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, ödül töreni derneğin Göçmenköy’deki Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda yer alacak.

Gecede, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü Yücel Hatay’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü İbrahim Yavuz’a, Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü Turgut Karamanoğlu’na, Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü de Ülviye Beşe’ye verilecek. Zeka Özteknik Özel Ödülleri Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Serhan Önet, Çamlık Spor Kadın Voleybol Takımı ve Murat Şenyiğit’e takdim edilecek. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü ise spor yazarı Süleyman Rebge’ye verilecek.

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