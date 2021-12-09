KTTB 65 Yaşında

Hekimlerin meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkemizde iyi hekimlik uygulamalarının, meslek etiğinin ve hekimlerin daha iyi şartlarda meslek icra etmesinin mücadelesini vermesinin yanında toplumun sağlığının korunup geliştirilmesi için de sürekli bir çaba içindedir.

9 Aralık 1956 günü aralarına bir de veteriner hekimi alarak 21 kişi olan Kıbrıslı Türk hekimlerin birlikte mücadele vermek üzere kurdukları Kıbrıs Türk Hekimleri Birliği, 1976’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın kabulü ile yasal bir kamu kurumu niteliği kazanmıştır. KTTB Yasasına göre ülkemizde hiçbir hekim kamuda veya özelde KTTB’ye üye olmaksızın meslek icra edememektedir.

2004 yılında örgütlenmesinde değişikliğe giderek Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği çatısı altında tıp doktorları ve diş hekimlerinin ayrı ayrı mesleki alanları ile daha yakından ilgilenebilmek amacı ile Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası olarak 2 odasını oluşturan KTTB’ye halen 1060 asli ve 127 geçici olmak üzere toplam …. Hekim üyedir.

KTTB TOPLUMUN SAĞLIĞININ GÜVENCESİDİR

Pandemi dönemi boyunca üyeleri olan hekimlerin büyük bir risk altında çalışırken bilimsel gelişmeler konusunda bilgilendirilmeleri, meslek uygulama şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf eden KTTB aynı zamanda toplum sağlığının korunması, pandeminin iyi yönetilmesi, yasa dışı uygulamalar yerine hukuğun uygulanması adına da yılmaz bir mücadele vermektedir.

Bir meslek örgütü olmasından başka yasasından aldığı güç ile insan sağlığını etkileyen çevresel ve toplumsal konularda da bir sivil toplum örgütü gibi çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. KTTB, son dönemde ülkemizin kurum ve kuruluşlarının, yetişmiş insan kaynaklarının varlığını tehdit eden uygulamaların durdurulması ve toplum adına muhalefetin yükseltilmesi amacı ile ortak mesleki sorunlar ve toplumsal konularda Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ile güç birliğine gitmiştir. Benzer şekilde sağlık alanında yaşanan ve giderek artmakta olan sorunların giderilerek toplumun sağlık hakkı önündeki her türlü engelin kaldırılması mücadelesinde de ülkemizdeki birçok sağlık örgütü ile bir arada mücadele etmektedir.

SAĞLIK HİZMETİ RİSK ALTINDA AKSAMADAN SÜRMEKTEDİR

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bugünkü kurumsal yapısına kavuşmasında emekleri olan geçmiş tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür ederiz.

Özelde ve kamuda giderek daha da zorlaşan şartlarda meslek icra eden tüm hekim ve diş hekimlerimize özellikle pandemi döneminde kendi sağlıklarını riske atmak pahasına hiç aksatmadan sağlık hizmeti vermeye devam etmelerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.

GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN ÇABAMIZ SÜRMEKTEDİR

KTTB bugünün hekimleri kadar geleceğin hekimlerinin de bilimsel standartlarda ve yeterlilikte yetişmeleri için, ülkemizdeki tıp ve diş hekimliği eğitiminin uluslararası bilimsel standartlara kavuşturulması uğruna çaba sarf etmektedir.

Bu çaba sadece hekimler için değil toplumun alacağı sağlık hizmet için de önemlidir.

SAĞLIKTA ŞİDDET SAĞLIK HİZMETİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDENDİR

Son dönemlerde giderek daha görünür hale gelen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünün sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olduğu ve hizmet almayı bekleyen hastaların önünde bir engel oluşturduğu ortadadır. Toplumun anayasal bir hakkı olan çağdaş, adil sağlık hizmetine ulaşmasının önünde engel oluşturan her türlü alt yapı, personel ve malzeme eksikliklerinin giderilerek sağlık hizmetinin eksiksiz ve aksamadan verilmesinin sağlanması hükümetlerin en temel görev ve sorumluluğudur.

Buna karşın sağlık sistemindeki eksiklik ve aksaklıkların aslında birer mağduru iken sağlık çalışanlarının sorumluluğu gibi gösterilmeye çalışılması ise kabul edilemezdir. Sağlık hakkına erişimin önünde engel teşkil eden sağlıkta şiddetin engellenmesi için güvenli çalışma alanlarının oluşturulması ve gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması şarttır.

NİCE 65 YILLARA

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bugünkü kurumsal yapısına kavuşmasında emekleri olan geçmiş tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür eder toplum sağlığının ve hekimlik mesleğinin korunup geliştirilmesi mücadelesinde nice yıllar dileriz.