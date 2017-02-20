 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.837
  • Altın 144,219
  • Dolar 3,6275
  • Euro 3,8540
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

KTTB Başkanı Arifoğlu: “Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması çok önemli”

» »
KTTB Başkanı Arifoğlu: “Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması çok önemli”
Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması hakkında yazılı açıklama yaptı ve bu konulardaki çalışmaları desteklediklerini ve takip ettiklerini kaydetti.

 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Kenan Arifoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması, kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve kamu sağlık kurumlarının altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yatırımların son derece hızla yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Arifoğlu, bu konulardaki çalışmaları desteklediklerini ve takip ettiklerini kaydetti.

Sağlık Yasası, Döner Sermaye, Genel Sağlık Sigortası ve Özel Hastaneler Yasası ile Hasta Hakları Yasası konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Arifoğlu, gelinen noktada bu değişiklilerin ve yasa çalışmalarının çok kısa bir sürede sonuçlandırılması durumunun ortaya çıktığını, hekim örgütlerine, Sağlık Bakanlığı’na, Meclis’e ciddi bir sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Sürecin hem özelde hem de kamuda çalışan hekimler, hem de sağlık hizmetini alan halk açısından tatmin edici bir çözümle sonuçlanması temennisinde bulunan Arifoğlu, ülkedeki sağlık sisteminde, gelişmelerin; etkili, çalışabilir, pratik çözümleri zorunlu kıldığını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılmasının hem özelde hem de kamuda çalışan hekimler açısından bir rahatlama sağlayacağı gibi kurumlar arasında da rekabet ortamı oluşturup, tıbbın gelişmesine de katkı koyacağı inancını belirten Arifoğlu, hastaların da hiç bir maddi kaygı duymadan doktor seçme özürlüğüne olanak sağlayacağını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte Anket sonuçları...20 Şubat 2017 Pazartesi 09:40
  • Detay Gazetesi'nden dev anket!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:17
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!20 Şubat 2017 Pazartesi 09:04
  • “Rum tarafı, siyasal eşitliği kabul etmekte zorlanıyor"20 Şubat 2017 Pazartesi 09:01
  • Akan Gürkan’a rahmet diledi19 Şubat 2017 Pazar 16:57
  • Esnaf ve Zanaatkârlardan “Toplumsal Mücadele” çağrısı19 Şubat 2017 Pazar 15:09
  • “Denktaş Derneği 1. Gençlik Çalıştayı” yapıldı19 Şubat 2017 Pazar 13:41
  • " 'Biz' ruhu, ciddi motivasyon yarattı"19 Şubat 2017 Pazar 13:33
  • Hayvan Üreticileri yarın eyleme hazırlanıyor19 Şubat 2017 Pazar 13:09
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.19 Şubat 2017 Pazar 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti