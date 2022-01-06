KTTB, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' a Taleplerini Sundu

İşte o açıklama:
Sayın Cumhurbaşkanı,
Ülkemizde sağlık sistemindeki sorunlar on yıllardır giderek artmakta, bir türlü
insanlarımızın hakkı olan adil, erişilebilir, çağdaş sağlık hizmeti sağlanamamaktadır.
Hastanelerde çağın gerisinde ve eksik alt yapı ve donanımla, yetersiz hekim ve sağlık
çalışanı sayısı ve uygunsuz dağılımla yokluk içinde verilmeye çalışılan kamu sağlık
hizmetlerinde tıkanan ve ulaşılmaz hale gelen hizmet bir kaosa evrilmektedir.
Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak teşkilat yasalarında mevcut kadroların bile
açılmadığı, yasaların güncellenmediği ve giderek yoksullaşan halkın daha çok talep ettiği
sağlık hizmetinin ihtiyaca uygun artırılamadığı ortamda hekimlerin yarısı iş güvencesiz
çalıştırılmaktayken üzerlerindeki yük ve sorumluluk giderek artmakta olanaksızlıklarla ve
baskı altında çalışan hekimler her gün üçer beşer istifa etmektedir.
Son günlerde COVID-19 vaka sayılarımız rekor seviyelere ulaşmış, daha da artacağı
beklenmektedir. 2 yıldır sağlık kapasitesi ve sağlık çalışanlarında yapılması gereken artış
ve organizasyon hala yapılamamış ve örneğin yoğun bakım, acil servis personeli pandemi
hizmetlerine kaydırıldığı için COVID-19 dışı hastalar için hizmetlerde aksamalar
yaşanmaktadır. Son günlerde sadece kamu hastanelerinde değil TÜM ÜLKE genelinde
boş yoğun bakım yatağı bulunamamakta, hastalarımız acil servislerde uzun süre
beklemek zorunda kalmakta ve ihtiyaç duydukları acil hizmete ulaşamamaktadır. Kanser
ilaçları, antibiyotikler, ağrı kesiciler gibi birçok ilaç ne yatılı ne poliklinik hastalarımız
için bulunabilmektedir ve insanlarımızın sağlığı tehdit altındadır. Eksik cihaz ve
malzemeler ve boş hasta yatağı olmaması nedeni ile özel hastanelere yapılan sevklerle
sınırlı sağlık bütçesi harcanmakta, kamu hastanelerindeki eksiklikler giderilmemektedir.
Diğer yandan 2 yıldır pandemi ile mücadele edilen ülkede ekonomi gerilemiş, yoksulluk
ve işsizlik artmış, eğitim ve üretim kayıpları ciddi boyuta ulaşmıştır.
Son dönemde salgın hızını kontrol etmekte uygulanması gereken toplumsal tedbirler
özellikle seçim kampanyalarını yürütmekte olan siyasi parti ve adaylar tarafından
tamamen göz ardı edilerek topluma kötü örnek olunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın kendi
kılavuzlarında da yer alan kapalı mekanlar, toplu etkinlikler gibi yüksek riskli aktivitelere
yönelik çoktan alınması gereken kısıtlama ve düzenleme kararları göz ardı edilmekte,
alınan kararların ise denetimi yapılmamaktadır. Sayın Sağlık Bakanı “bu ülkede denetim
olmaz” demekte ve bu konudaki yetki ve sorumluluğunu inkar etmektedir.
Siz pandemi mücadelesini “birlikte” başaracağımızı söylüyorsunuz ancak, şu anda
pandemi yönetiminde en üst ve yetkili makam olan Sağlık Bakanlığı ile hekim
örgütlerinin hiçbir iletişimi ve işbirliğinin kalmadığı Sayın Bakan’ın televizyon
ekranlarından hekimleri ayrıştırıcı ve bölücü, küçük düşürücü ve halkı kışkırtıcı
söylemlerinin olduğu da maalesef ortadadır. Bu durum kabul edilebilir değildir.
Bizimle görüşme talebinizi size sağlıkta yaşanmakta olan bu sorunları aktarma ve ekte
size sunduğumuz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak taleplerimizi iletme fırsatı olarak
değerlendirdik. Ülkemizde yasaların uygulanması konusunda en üst merci olan sizin
ilettiğimiz konulara olumlu yaklaşımınızı bekler saygılar sunarız.
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