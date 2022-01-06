KTTB, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' a Taleplerini Sundu

İşte o açıklama:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkemizde sağlık sistemindeki sorunlar on yıllardır giderek artmakta, bir türlü

insanlarımızın hakkı olan adil, erişilebilir, çağdaş sağlık hizmeti sağlanamamaktadır.

Hastanelerde çağın gerisinde ve eksik alt yapı ve donanımla, yetersiz hekim ve sağlık

çalışanı sayısı ve uygunsuz dağılımla yokluk içinde verilmeye çalışılan kamu sağlık

hizmetlerinde tıkanan ve ulaşılmaz hale gelen hizmet bir kaosa evrilmektedir.

Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak teşkilat yasalarında mevcut kadroların bile

açılmadığı, yasaların güncellenmediği ve giderek yoksullaşan halkın daha çok talep ettiği

sağlık hizmetinin ihtiyaca uygun artırılamadığı ortamda hekimlerin yarısı iş güvencesiz

çalıştırılmaktayken üzerlerindeki yük ve sorumluluk giderek artmakta olanaksızlıklarla ve

baskı altında çalışan hekimler her gün üçer beşer istifa etmektedir.

Son günlerde COVID-19 vaka sayılarımız rekor seviyelere ulaşmış, daha da artacağı

beklenmektedir. 2 yıldır sağlık kapasitesi ve sağlık çalışanlarında yapılması gereken artış

ve organizasyon hala yapılamamış ve örneğin yoğun bakım, acil servis personeli pandemi

hizmetlerine kaydırıldığı için COVID-19 dışı hastalar için hizmetlerde aksamalar

yaşanmaktadır. Son günlerde sadece kamu hastanelerinde değil TÜM ÜLKE genelinde

boş yoğun bakım yatağı bulunamamakta, hastalarımız acil servislerde uzun süre

beklemek zorunda kalmakta ve ihtiyaç duydukları acil hizmete ulaşamamaktadır. Kanser

ilaçları, antibiyotikler, ağrı kesiciler gibi birçok ilaç ne yatılı ne poliklinik hastalarımız

için bulunabilmektedir ve insanlarımızın sağlığı tehdit altındadır. Eksik cihaz ve

malzemeler ve boş hasta yatağı olmaması nedeni ile özel hastanelere yapılan sevklerle

sınırlı sağlık bütçesi harcanmakta, kamu hastanelerindeki eksiklikler giderilmemektedir.

Diğer yandan 2 yıldır pandemi ile mücadele edilen ülkede ekonomi gerilemiş, yoksulluk

ve işsizlik artmış, eğitim ve üretim kayıpları ciddi boyuta ulaşmıştır.

Son dönemde salgın hızını kontrol etmekte uygulanması gereken toplumsal tedbirler

özellikle seçim kampanyalarını yürütmekte olan siyasi parti ve adaylar tarafından

tamamen göz ardı edilerek topluma kötü örnek olunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın kendi

kılavuzlarında da yer alan kapalı mekanlar, toplu etkinlikler gibi yüksek riskli aktivitelere

yönelik çoktan alınması gereken kısıtlama ve düzenleme kararları göz ardı edilmekte,

alınan kararların ise denetimi yapılmamaktadır. Sayın Sağlık Bakanı “bu ülkede denetim

olmaz” demekte ve bu konudaki yetki ve sorumluluğunu inkar etmektedir.

Siz pandemi mücadelesini “birlikte” başaracağımızı söylüyorsunuz ancak, şu anda

pandemi yönetiminde en üst ve yetkili makam olan Sağlık Bakanlığı ile hekim

örgütlerinin hiçbir iletişimi ve işbirliğinin kalmadığı Sayın Bakan’ın televizyon

ekranlarından hekimleri ayrıştırıcı ve bölücü, küçük düşürücü ve halkı kışkırtıcı

söylemlerinin olduğu da maalesef ortadadır. Bu durum kabul edilebilir değildir.

Bizimle görüşme talebinizi size sağlıkta yaşanmakta olan bu sorunları aktarma ve ekte

size sunduğumuz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak taleplerimizi iletme fırsatı olarak

değerlendirdik. Ülkemizde yasaların uygulanması konusunda en üst merci olan sizin

ilettiğimiz konulara olumlu yaklaşımınızı bekler saygılar sunarız.