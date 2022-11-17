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KTTB: Endişemiz; okulların yeni salgınların merkezi konumuna gelebileceği

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Sağlıklı ve Sürdürülebilir Eğitim Çocukların En Temel İnsan Haklarındandır!
KTTB: Endişemiz; okulların yeni salgınların merkezi konumuna gelebileceği

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, pandemi koşullarında hep vurguladığı gibi, tüm çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir, yüz yüze eğitime ulaşmasının önemli olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında, haftalardır yapılan haklı eylemlere cevap alınamayıp, uzlaşı sağlanamamasını üzüntüyle izlemekteyiz. Bu sürecin uzaması ve günlük temizliğin aksaması neticesinde okullarda ciddi hijyen sorunları yaşanmaktadır. Aralarında henüz ilkokul çağındaki çocukların olduğu öğrencilerin kullandıkları sınıf ortamı, genel kullanım alanları, tuvaletler ile lavabolar bakım ve temizlikten yoksundur. Gözlemlerimiz ve tarafımıza iletilen şikayetler doğrultusunda, bu durumun giderek ciddi bir sağlık tehdidi oluşturacağı endişesi içerisindeyiz.

Amipli dizanteri, basilli dizanteri, tifo, hepatit A ve yaygın görülen viral ishallerin (enterovirusler, rotavirüs vb) en önemli bulaş yolu (fekal-oral bulaş), kötü hijyen şartlarıdır. Bahsi geçen hastalıklar özellikle çocuk yaş grubunda ağır ve komplikasyonlarla seyredebildiğinden, tuvalet ve el hijyeninin tam uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu mevsim artış gösteren COVID-19, İnfluenza (ör domuz gribi) ve RSV gibi solunum yolu ile bulaşan virüslerin, kötü hijyen koşullarında daha hızla bulaşabildiği bilinmektedir.

Okullarımızın sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim-öğretim şartlarından giderek uzaklaştığını gözlemlemekteyiz. Bu süreçte okulların, yeni salgınların merkezi konumuna gelebileceği konusundaki endişelerimizi dile getirir; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü’nü, bir an önce okulların sağlık koşullarını denetleme görevini yerine getirmeye çağırırız. Milli Eğitim Bakanlığı’na da, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli adımları ivedi bir şekilde atması gerektiğini hatırlatırız.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı çevrede eğitim-öğretimlerine devam etmelerinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulamak ister; Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarını ve ilgili belediyeleri, okulların hijyen koşullarını denetlemeye ve sağlamaya açıkça davet ederiz.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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