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KTTB Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 23. Genel Kurulu 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 14’te pandemi tedbirlerine uygun olarak Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda yapılacaktır.
KTTB Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 23. Genel Kurulu 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 14’te pandemi tedbirlerine uygun olarak Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda yapılacaktır.

2018-2020 dönemi faaliyetlerinin ve mali raporunun da onaylanacağı genel kurulda 2020-2022 dönemi için Birlik başkanı, yönetim kurulu, onur kurulu ve denetleme kurulu da üyelerin oyları ile belirlenecek.

KTTB Yasasına göre her 2 yılda bir Ekim ayının ikinci yarısında yapılması gereken genel kurul bu yıl Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin toplantı yapma yasağı nedeni ile ertelenmiş ve 24 Ekim 2020 tarihinde KTTB’ye bağlı Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın genel kurullarının yapılmasının ardından 7 Kasım 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştı. Pandemi tedbirlerine uygun olarak mesafe kurallarının uygulanabilmesi için Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda yapılacak genel kurulda katılımcıların maske takması zorunlu olacak, el hijyeninin sağlanmasına dikkat edilecek, ikram yapılmayacak ve genel kurula hitaplar belirli bir süre ile kısıtlı olacaktır.

Genel kurula KTTB’ne üye tüm hekim ve diş hekimlerinin katılımı beklenmektedir.

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