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KTTB: Güncel Tedavi ve Aşılar Bizim İnsanımızın Da Hakkıdır!

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Açıklamada "Bizim ülkemizde de sonuna kadar desteklediğimiz yüz yüze eğitimin devamı için ve bu yaş grubunda artan vakaların ve sonuçta olası üzücü sonuçların önünü kesmek için ivedi şekilde bu yaş grubuna da aşılamaya başlamalıyız" denildi.
KTTB: Güncel Tedavi ve Aşılar Bizim İnsanımızın Da Hakkıdır!

Güncel Tedavi Ve Aşılar Bizim İnsanımızın Da Hakkıdır!

 COVID-19 pandemisinde daha yüksek bulaşıcılık kapasitesine sahip yeni Omicron varyantının ülkemizde baskın varyant olduğu açıklanmakta. Tam olarak hastaneye yatış ve hastalık ağırlığı daha hafif olsa da bulaşıcılığı ile viral yükün oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir. Bütün veriler ışığında sağlık kapasitesi sınırlı, ekonomisi gelişmemiş ülkemizde daha fazla kayıp yaşamamak için tedbirlerimizi artırmalı, güncel tedavileri ve aşılamaları uygulamalıyız.

Günümüzde COVID-19 aşıları ağır hastalıktan ve ölümden korunmada en etkili aracımız iken bilim insanları COVID-19 hastalığının tedavisinde etkili ilaç geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. FDA (Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından hafif ve orta ağırlıkta COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere ilk oral tablete acil kullanım onayı vermiş ve kullanıma girmiştir. Pfizer firması tarafından geliştirilen PAXLOVID isimli ilaç 12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde kullanım onayı almıştır. Ardından EMA (The European Medicines Agency ) ve İngiltere’de de kullanım onayı almış ve kullanıma girmiştir. İlacın kullanımı ile pandeminin kontrolünde önemli ve etkin bir aşama kat edileceği bildirilmekte ve kullanımı gittikçe artmaktadır.

Pademinin başından beri aşılarda da güncellenmeler olmaktadır. Ekim 2021’den beri Amerika Birleşik Devletleri’nde 5-11 yaş grubunda Biontech/Pfizer aşısı kullanıma girmiş ve ardından başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede daha kullanıma girmiştir. Bu günlerde Kıbrıs’ın güneyinde de bu yaş grubu için aşılama başlamıştır. Bizim ülkemizde de sonuna kadar desteklediğimiz yüz yüze eğitimin devamı için ve bu yaş grubunda artan vakaların ve sonuçta olası üzücü sonuçların önünü kesmek için ivedi şekilde bu yaş grubuna da aşılamaya başlamalıyız.

COVID-19 pandemisi ile etkin şekilde mücadele etmek için, onaylı ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçların ve aşıların ülkemizde de hastalarımızın ve çocuklarımızın tedavisin ve korunmasında kullanılması gerekmektedir. Pandemi ile etkin mücadelede, sorunlara ve üzücü sonuçlara mahal vermeyecek şekilde, bahaneler arkasına saklanmadan onaylı ve etkinliği gösterilmiş ilaç ve aşıların ülkemiz için temin edilmesi Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu ve var olma nedeni olduğunu vurgular ‘yöneticilerimizi’ gerekli girişimleri ivedi şekilde yapmaya çağırırız.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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