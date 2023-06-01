KTTB: Güzellik salonlarında hekim olmayan kişilerce yapılan ‘ben aldırma’ işlemlerine dikkat!

Son zamanlarda sosyal medyada güzellik salonlarında ‘plazma ile ben alımı’ işlemlerinin yapıldığını hayret içinde gözlemlemekteyiz. Plazma ile ben yakma, asit ile ben kaybetme gibi reklamlar yapılmakta ve bu işlemler çok basit uygulamalar gibi yansıtılmaktadır.

Halkımızı uyarıyoruz! Ben alımı tıbbi bir işlemdir! Benler alınmadan önce mutlaka deri ve zührevi hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmeli ve cerrahi olarak alınmalıdır. Ayrıca benlerdeki değişimler önemlidir. Bunların doktor olmayan kişiler tarafından anlaşılması mümkün değildir. Cilt kanseri olan bir benin bir uzman görüşü olmadan bu şekilde müdahale edilmesi kişinin tanı alma olasılığını tamamen ortadan kaldırabilir. Veya uygun steril koşullar sağlanmadan müdahale yapılması ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Uzman hekimler ve sağlık kuruluşları dışında yapılacak her türlü tıbbi müdahale sağlık açısından tehlikelidir.

Bu konuda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak önerilerimiz:

1-Kişilerin kendilerine yapılacak her türlü müdahalede bu sağlık tehlikelerini fark edip, yapacak kişinin bu konuda ehil olup olmadığına dikkat etmelidir.

2- Belediyelerin güzellik salonlarında tıbbi müdahaleye izin vermemesi, denetimlerinin artması gerekmektedir.

3-Dolgu ve botoks gibi kozmetik uygulamalar da tıbbi müdahaledir ve bunların da güzellik salonlarında veya evlerde kaçak bir şekilde uygulanmasının önüne geçilmelidir. Halkımızın bu tarz işlemleri sadece hekimlerin sağlık kuruluşlarında uygulayabileceği konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

4- Ehil olmayan bu kişiler ve merkezlere yönelik hukuki anlamda sıkı bir yaptırım mekanizması oluşturulması gerekmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden bu tip uygulamaların önüne ancak caydırıcı cezalarla geçilebileceği görüşündeyiz.

5-Güzellik salonlarında tıbbi müdahalelerin yapılmasını sınırlandıran yasanın bir an önce bitirilip meclis gündemine gelmesi gerekmektedir.

Son olarak, insan vücuduna tedavi amaçlı yapılan her müdahale tıbbi müdahaledir ve hekimler tarafından yapılmalıdır.