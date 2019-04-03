KTTB, “Kanser Haftası Posterleri” hazırladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kansere karşı toplumu bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla posterler hazırladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un verdiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan posterlerle, toplumun kansere karşı bilgilendirilmesi ve kanser konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Gürkut, kanser ve diğer kronik hastalıklara yakalanma riskini artıran 4 ortak kusurlu davranışı; “sağlıksız beslenme ve obezite, hareketsiz yaşam sürme, sigara/tütün kullanma veya dumanına maruz kalma, alkol kullanma” olarak açıklayarak, yaşam tarzı, alışkanlıklar, beslenme şekli ve maruz kalınan etkenlerin değiştirilerek kanserin önlenebileceğini vurguladı.