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KTTB, KTÖS ve KTOEÖS okulları ziyaret edecek

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KTTB ,KTÖS  ve KTOEÖS, ülkede ve okullarda  artan  Covid-19 vakaları nedeniyle yarın  Lefkoşa  Türk Lisesi ile  Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret edecek.
KTTB, KTÖS ve KTOEÖS okulları ziyaret edecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) , Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)  ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkede ve okullarda  artan  Covid-19 vakaları nedeniyle yarın  Lefkoşa  Türk Lisesi ile  Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret edecek.

Ziyaretlerde, Covid-19'la mücadelede;  uygulamada yaşanması muhtemel eksiklik ve aksaklıkların yerinde tespiti, gözlemlenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin oluşturulması ele alınacak.

Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret 11.00,  Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ise saat 12.00’de gerçekleşecek.

KTTB, KTÖS ve KTOEÖS’ün ortak  yazılı açıklamasında, okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin çocuklarda yaşanan eğitim kayıplarının yanı sıra telafisi çok zor gelişimsel ve psikolojik sorunlara da yol açabileceğini gösteren bilimsel veriler ve görüşlerin mevcut olduğu belirtilerek, “Bu noktadan hareketle virüsle ve pandemi ile mücadelede elde ettiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ışığında ve ülkemiz verileri gözetilerek KTTB, KTÖS ve KTOEÖS olarak hazırlamış olduğumuz COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuz’umuzun önemi ortadadır.” denildi.

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