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KTTB: Meslektaşlarımıza Reçete Yazmayı Durdurmayı Öneriyoruz!

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KTTB: Meslektaşlarımıza Reçete Yazmayı Durdurmayı Öneriyoruz!
KTTB: Meslektaşlarımıza Reçete Yazmayı Durdurmayı Öneriyoruz!

KTTB Yönetim Kurulu  Yenidüzen Gazetesine verdiği demeçte çarpıcı açıklamalarda bulundu ve   "Meslektaşlarımıza sistem düzelmeden Reçete Yazmayı Durdurmayı Öneriyoruz!" çağrısı yaptı.

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Diğer yandan soruşturma kapsamında Sosyal Sigorta Reçetesi Yazmakla yetkili 90 doktor ve bu reçeteleri işleme almakla yetkili tüm eczacıların tutuklanabilecekleri ileri sürülüyor.

 

İlgili Haber;

Sosyal Sigortalar Dairesi Sözleşmeli Doktor ve Eczane sayısını artırmak için çağrı yaptı

 

FACEBOOK'DAN ÇAĞRI

Diğer yandan Sosyal Sigortalar Dairesi de FACEBOOK üzerinden yayınladığı duyuru ile  serbest çalışan Doktor ve Eczanelere yeni anlaşmalar yapmak üzere çağrıda bulunuyor.

yapılan çağrıda "Dairemiz ile sözleşmesi bulunmayan (Kamu Doktorları hariç) tüm serbest çalışan Doktor ve Eczacılarımızı, sigortalı hastalarımızın tedavi ve ilaca erişimini kolaylaştırmak adına Dairemiz ile sözleşme imzalamaya davet ediyoruz." denildi.

 

İLACA ERİŞİM SORUNU

Önümüzdeki günlerde kronik hastalar, yatalak hastalar, sigorta prim geriliği bulunan kronik hastaların sağlık hizmetlerine ve ilaca erişiminde büyük sorunlarla karşılaşacağı ve bu durumun ise ciddi sağlık sorunları ile birlikte  Devlet Hastanelerinde büyük yığılmalara yol açabileceği belirtildi.

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