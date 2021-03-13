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KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi

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KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi
KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi

 

KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir açıklama yayınladı:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından her yıl 14 Mart Tıp Bayramında geleneksel olarak düzenlenen 14 Mart Tıp Töreni ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz yüze gerçekleştirilemeyecektir. 

2020 yılında meslekte 50. hizmet yılını dolduran 1970 yılı mezunu hekimlerimizin ve 25. hizmet yılını dolduran 1995 yılı mezunu hekimlerimizin ve bu yıl, meslekte 50. hizmet yılını dolduran 1971 yılı mezunu hekimlerimizin ve 25. hizmet yılını dolduran 1996 yılı mezunu hekimlerimizin isim listesi aşağıda sunulmaktadır. 

Yönetim kurulumuz 50. hizmet yılı ve 25. hizmet yılını dolduran hekimlerimize mesleğe verdikleri hizmete teşekkür amacıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Töreninde sunduğu onur belgelerini ve plaketlerini bu yıl da hazırlamıştır. Tıp Törenimiz pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğinden bir video hazırlayarak web sitesinde yayınlamıştır.  

Geleneksel olarak her yıl verilen ONUR ÖDÜLÜ ise bu yıl; tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde, bilimsel temelden ayrılmadan, kendi sağlığını riske atarak, salgını ülke ve toplum olarak en az zarar ve kayıpla atlatmamız için ön cephede çalışan  

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI’na verilmiştir.  

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizin süreceğini bildirir, yeniden bir arada olabilmeyi dileriz.  

Saygılarımızla, 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)  

Dr. Özlem Gürkut 

     (Başkan) 

50. Hizmet Yılını Dolduran 1970 yılı Hekimlerimiz  

Dr. Ahmet Civisilli 

Dr. Ahmet Kirişoğlu 

Dr. Alpay Alpman 

Dr. Aytekin Çolakoğlu 

Dr. Fatma Galip 

Dr. Hasan Bozer 

Dr. Mehmet Albayrak 

Dr. Meral Albayrak 

Dr. Mustafa Hami 

Dt. Özgül Albayrak 

Dr. Sait Kenan 

Dt. Zekai Yeşiladalı    

Dr. Sonay Bozer    

 

25. Hizmet Yılını Dolduran 1995 yılı Hekimlerimiz  

Dr. Arif Ersoy 

Dr. Beyhan Berova 

Dr. Bircan Kavaz 

Dr. Dervişe Şah Tunççevik 

Dr. Düriye Deren Oygar 

Dr. Erkut Aşıcıoğlu 

Dr. Halil Uzuner 

Dr. Hatice Arslan 

Dr. İbrahim Çavuşoğlu 

Dr. Kalbim Arslan 

Dr. Kandemir Berova 

Dr. Latif Abbasoğlu 

Dr. Mert  Taşkın 

Dr. Mustafa Hasoğlan 

Dr. Ogün Olay 

Dr. Özdemir Berova 

Dr. Ramazan Karaköse 

Dr. Sadrettin Tuğcu 

Dr. Sevgi Sezenler 

Dr. Sıdıka Taşeloğlu 

Dr. Şerife Göksu 

 

 

50. Hizmet Yılını Dolduran 1971 yılı Hekimlerimiz  

Dr. Ahmet Eti  

Dr. Ata Öncel Onar 

Dt. Çelen Ermiyagil  

Dr. Çetin Ziya 

Dr. Erşen Rehber  

Dr. Hulisi Refik  

Dr. Mustafa Caner Öngel  

Dr. Mustafa Gazi  

Dr.Dt.  Mutahhar Ulusoy 

Dt. Ökten Çağrı  

Dr. Öztürk Ünverdi  

Dr. Savaş Özyiğit 

Dt. Sevilay Taşarkan  

 

25. Hizmet Yılını Dolduran 1996 yılı Hekimlerimiz  

Dr. Abdullah Akbaş  

Dr. Atakan Subaşı  

Dr. Dt. Ayşe Akıncıoğlu  

Dr. Burcu Albayrak  

Dr. Duygu Umut  

Dr. Ertunç Mevlit 

Dr. Firuzan Üstüntaş Bardak 

Dr. Hamit Bakırcı  

Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu  

Dr. Hüseyin Enginsoy  

Dr. Hüseyin Hakkı Sezgin  

Dr. Mehmet Artan  

Dr. Nargis Bibi Zakaria 

Dr. Nil Ergün 

Dr. Sıla Usar İncirli 

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