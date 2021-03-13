KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi.
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir açıklama yayınladı:
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından her yıl 14 Mart Tıp Bayramında geleneksel olarak düzenlenen 14 Mart Tıp Töreni ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz yüze gerçekleştirilemeyecektir.
2020 yılında meslekte 50. hizmet yılını dolduran 1970 yılı mezunu hekimlerimizin ve 25. hizmet yılını dolduran 1995 yılı mezunu hekimlerimizin ve bu yıl, meslekte 50. hizmet yılını dolduran 1971 yılı mezunu hekimlerimizin ve 25. hizmet yılını dolduran 1996 yılı mezunu hekimlerimizin isim listesi aşağıda sunulmaktadır.
Yönetim kurulumuz 50. hizmet yılı ve 25. hizmet yılını dolduran hekimlerimize mesleğe verdikleri hizmete teşekkür amacıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Töreninde sunduğu onur belgelerini ve plaketlerini bu yıl da hazırlamıştır. Tıp Törenimiz pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğinden bir video hazırlayarak web sitesinde yayınlamıştır.
Geleneksel olarak her yıl verilen ONUR ÖDÜLÜ ise bu yıl; tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde, bilimsel temelden ayrılmadan, kendi sağlığını riske atarak, salgını ülke ve toplum olarak en az zarar ve kayıpla atlatmamız için ön cephede çalışan
TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI’na verilmiştir.
Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizin süreceğini bildirir, yeniden bir arada olabilmeyi dileriz.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)
Dr. Özlem Gürkut
(Başkan)
50. Hizmet Yılını Dolduran 1970 yılı Hekimlerimiz
Dr. Ahmet Civisilli
Dr. Ahmet Kirişoğlu
Dr. Alpay Alpman
Dr. Aytekin Çolakoğlu
Dr. Fatma Galip
Dr. Hasan Bozer
Dr. Mehmet Albayrak
Dr. Meral Albayrak
Dr. Mustafa Hami
Dt. Özgül Albayrak
Dr. Sait Kenan
Dt. Zekai Yeşiladalı
Dr. Sonay Bozer
25. Hizmet Yılını Dolduran 1995 yılı Hekimlerimiz
Dr. Arif Ersoy
Dr. Beyhan Berova
Dr. Bircan Kavaz
Dr. Dervişe Şah Tunççevik
Dr. Düriye Deren Oygar
Dr. Erkut Aşıcıoğlu
Dr. Halil Uzuner
Dr. Hatice Arslan
Dr. İbrahim Çavuşoğlu
Dr. Kalbim Arslan
Dr. Kandemir Berova
Dr. Latif Abbasoğlu
Dr. Mert Taşkın
Dr. Mustafa Hasoğlan
Dr. Ogün Olay
Dr. Özdemir Berova
Dr. Ramazan Karaköse
Dr. Sadrettin Tuğcu
Dr. Sevgi Sezenler
Dr. Sıdıka Taşeloğlu
Dr. Şerife Göksu
50. Hizmet Yılını Dolduran 1971 yılı Hekimlerimiz
Dr. Ahmet Eti
Dr. Ata Öncel Onar
Dt. Çelen Ermiyagil
Dr. Çetin Ziya
Dr. Erşen Rehber
Dr. Hulisi Refik
Dr. Mustafa Caner Öngel
Dr. Mustafa Gazi
Dr.Dt. Mutahhar Ulusoy
Dt. Ökten Çağrı
Dr. Öztürk Ünverdi
Dr. Savaş Özyiğit
Dt. Sevilay Taşarkan
25. Hizmet Yılını Dolduran 1996 yılı Hekimlerimiz
Dr. Abdullah Akbaş
Dr. Atakan Subaşı
Dr. Dt. Ayşe Akıncıoğlu
Dr. Burcu Albayrak
Dr. Duygu Umut
Dr. Ertunç Mevlit
Dr. Firuzan Üstüntaş Bardak
Dr. Hamit Bakırcı
Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu
Dr. Hüseyin Enginsoy
Dr. Hüseyin Hakkı Sezgin
Dr. Mehmet Artan
Dr. Nargis Bibi Zakaria
Dr. Nil Ergün
Dr. Sıla Usar İncirli
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