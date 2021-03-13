KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir açıklama yayınladı:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından her yıl 14 Mart Tıp Bayramında geleneksel olarak düzenlenen 14 Mart Tıp Töreni ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz yüze gerçekleştirilemeyecektir.

2020 yılında meslekte 50. hizmet yılını dolduran 1970 yılı mezunu hekimlerimizin ve 25. hizmet yılını dolduran 1995 yılı mezunu hekimlerimizin ve bu yıl, meslekte 50. hizmet yılını dolduran 1971 yılı mezunu hekimlerimizin ve 25. hizmet yılını dolduran 1996 yılı mezunu hekimlerimizin isim listesi aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim kurulumuz 50. hizmet yılı ve 25. hizmet yılını dolduran hekimlerimize mesleğe verdikleri hizmete teşekkür amacıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Töreninde sunduğu onur belgelerini ve plaketlerini bu yıl da hazırlamıştır. Tıp Törenimiz pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğinden bir video hazırlayarak web sitesinde yayınlamıştır.

Geleneksel olarak her yıl verilen ONUR ÖDÜLÜ ise bu yıl; tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde, bilimsel temelden ayrılmadan, kendi sağlığını riske atarak, salgını ülke ve toplum olarak en az zarar ve kayıpla atlatmamız için ön cephede çalışan

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI’na verilmiştir.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizin süreceğini bildirir, yeniden bir arada olabilmeyi dileriz.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Özlem Gürkut

(Başkan)

50. Hizmet Yılını Dolduran 1970 yılı Hekimlerimiz

Dr. Ahmet Civisilli

Dr. Ahmet Kirişoğlu

Dr. Alpay Alpman

Dr. Aytekin Çolakoğlu

Dr. Fatma Galip

Dr. Hasan Bozer

Dr. Mehmet Albayrak

Dr. Meral Albayrak

Dr. Mustafa Hami

Dt. Özgül Albayrak

Dr. Sait Kenan

Dt. Zekai Yeşiladalı

Dr. Sonay Bozer

25. Hizmet Yılını Dolduran 1995 yılı Hekimlerimiz

Dr. Arif Ersoy

Dr. Beyhan Berova

Dr. Bircan Kavaz

Dr. Dervişe Şah Tunççevik

Dr. Düriye Deren Oygar

Dr. Erkut Aşıcıoğlu

Dr. Halil Uzuner

Dr. Hatice Arslan

Dr. İbrahim Çavuşoğlu

Dr. Kalbim Arslan

Dr. Kandemir Berova

Dr. Latif Abbasoğlu

Dr. Mert Taşkın

Dr. Mustafa Hasoğlan

Dr. Ogün Olay

Dr. Özdemir Berova

Dr. Ramazan Karaköse

Dr. Sadrettin Tuğcu

Dr. Sevgi Sezenler

Dr. Sıdıka Taşeloğlu

Dr. Şerife Göksu

50. Hizmet Yılını Dolduran 1971 yılı Hekimlerimiz

Dr. Ahmet Eti

Dr. Ata Öncel Onar

Dt. Çelen Ermiyagil

Dr. Çetin Ziya

Dr. Erşen Rehber

Dr. Hulisi Refik

Dr. Mustafa Caner Öngel

Dr. Mustafa Gazi

Dr.Dt. Mutahhar Ulusoy

Dt. Ökten Çağrı

Dr. Öztürk Ünverdi

Dr. Savaş Özyiğit

Dt. Sevilay Taşarkan

25. Hizmet Yılını Dolduran 1996 yılı Hekimlerimiz

Dr. Abdullah Akbaş

Dr. Atakan Subaşı

Dr. Dt. Ayşe Akıncıoğlu

Dr. Burcu Albayrak

Dr. Duygu Umut

Dr. Ertunç Mevlit

Dr. Firuzan Üstüntaş Bardak

Dr. Hamit Bakırcı

Dr. Hamit Fırat Kalfaoğlu

Dr. Hüseyin Enginsoy

Dr. Hüseyin Hakkı Sezgin

Dr. Mehmet Artan

Dr. Nargis Bibi Zakaria

Dr. Nil Ergün

Dr. Sıla Usar İncirli