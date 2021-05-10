  • BIST 1.453
  • Altın 487,063
  • Dolar 8,2513
  • Euro 10,0238
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

KTTB: Sağlık İçin Hareket Et

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Sağlık İçin Hareket Et" günü olarak belirlenen 10 Mayıs vesilesiyle açıklamada bulundu.
KTTB: Sağlık İçin Hareket Et

KTTB'den yapılan açıklama şöyle:

SAĞLIK İÇİN HAREKET ET!

Değişen dünya düzeniyle hayat tarzlarımız da değişti. Teknolojinin uçsuz bucaksız avantajlarından faydalanırken giderek hareketsizleşen insanoğlunu harekete geçirmek için

10 Mayıs “   Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” olarak  belirlendi. Peki hareket etmek neden bu kadar önemli?  Biliyoruz ki dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında sayılan koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bunun gibi birçok hastalığın tedavisinde en başta hayat tarzı değişikliği öneriliyor.  Bu değişikliklerden bir tanesi de düzenli egzersiz yapmak. Gün içinde yapılan aktivitelerin artırılması sadece hastalığın tedavisinde değil, daha hastalık ortaya çıkmadan hastalığı önlemede de çok etkili.

Yetişkinler için haftada en az 150 ile 300 dakika  arasında orta yoğunlukta  ya da 75 ile 150  dakika arasında kuvvetli yoğunlukta  fiziksel aktiviteye ek olarak  haftada 2 kez kas esnetme hareketleri yapılması önerilirken 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir.

*Orta şiddetli aktiviteler sırasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek vb. orta şiddetli aktivite örnekleridir.

*Yüksek şiddetli aktiviteler sırasında kişi, aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz (tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek vb).

Fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, bunu hayatımızın her alanına yaymak, katılımı artırmak ve aktiviteye teşvik etmek oldukça önemlidir. Bu konularda biz hekimlere düşen görevler kadar bu bilincin küçük yaşlardan oluşmasını sağlamak için eğitimcilere, toplumun her kesiminin eğitilmesi ve dikkat çekici teşvik edici materyaller oluşturarak katılımın sağlanması ve aktivitelerin yapılabilmesi için ortam sağlanması (yürüyüş yolları, parklar, bisiklet yolları, spor merkezleri. gibi) için de yerel ve genel yönetimlere önemli görevler düşmektedir.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a) 

Dr. Elşen Mülazimoğlu

(Yönetim Kurulu Üyesi)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan’da sıvı kaybını önlemenin yolları08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:20
  • Şiddetli öksürük yüzünden kaburgaları kırıldı08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:20
  • Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:40
  • "Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:55
  • Almanya'da Covid-19 vaka sayısı 3.5 milyonu geçti08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:20
  • AB, Aşılarda Fikri Mülkiyet Haklarının Kaldırılmasının Çözüm Olmadığı Görüşünde08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
  • AB'den ''Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması sorunu çözmez'' mesajı08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:40
  • Covid-19 aşısı: Afrika'da bazı ülkelerde aşılar neden çöpe gidiyor?07 Mayıs 2021 Cuma 20:46
  • DSÖ, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi07 Mayıs 2021 Cuma 20:29
  • Pfızer Ve Bıontech, Tokyo Olimpiyatları'na Katılacak Atletlere Kovid-19 Aşısı Sağlayacak07 Mayıs 2021 Cuma 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti