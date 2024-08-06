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KTTB: Uyuşturucu krizine karşı yetersiz ve etkisiz mücadele, toplumun her kesimini derinden etkiliyor

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ticaretinin, organize suç örgütlerinin elinde büyük bir sektör haline geldiğini ve hükümetin, bu örgütlerle etkili ve sonuç alıcı şekilde mücadele etmediği ifade edildi.
KTTB: Uyuşturucu krizine karşı yetersiz ve etkisiz mücadele, toplumun her kesimini derinden etkiliyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, son dönemlerde, ülkede uyuşturucu kullanımının alarm verici seviyelere ulaştığını açıkladı.

Birlik adına açıklama yapan Ceyhun Dalkan, “Ülkedeki bitmeyen ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, belirsizlik, ümitsizlik ve boşlukta kalmak gençlerde uyuşturucu kullanımının artmasında önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu ticareti, organize suç örgütlerinin elinde büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Hükümet, bu örgütlerle etkili ve sonuç alıcı şekilde mücadele etmiyor” denilen açıklamada, uyuşturucu krizine karşı yetersiz ve etkisiz mücadelenin, toplumun her kesimini derinden etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Son dönemlerde, Kıbrıs’ın kuzeyinde uyuşturucu kullanımı alarm verici seviyelere ulaştı. Her gün, gençlerimizin bu tehlikeli batağa saplandıklarının, polis tarafından tutuklanmalarının ve intiharlarının haberleriyle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki, bu krizle başa çıkma konusundaki çabalar yetersiz ve etkisiz kalıyor. Bu durum, ciddi bir toplumsal krizdir.

Uyuşturucu kullanımının zararları konusunda toplumda yeterli bilinç oluşturulamıyor. Bizleri yönetenler eğitim sistemine ve halkı bilinçlendirme kampanyalarına gereken önemi vermiyor. Gençler, uyuşturucunun tehlikeleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan bu maddelere yöneliyor. Bu durum, geleceğimiz olan genç nesilleri ve toplumu büyük bir tehdit altına sokuyor.

Ülkedeki bitmeyen ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, belirsizlik, ümitsizlik ve boşlukta kalmak gençlerde uyuşturucu kullanımının artmasında önemli rol oynamaktadır.

Uyuşturucu bağımlıları için sunulan tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri son derece yetersizdir. 2020 yılında temeli atılan ve 1 yıl içerisinde bitirilme sözü verilen AMATEM bir hayale döndü. Bir an önce açılmalıdır.

Denetimli serbestlik yasası takiplerdeki yetersizlikler nedeni ile etkin ve yeterli yapılamamaktadır. Takipteki yetersizliklerin uyuşturucu kullanımı artırdığı yönünde endişelerimiz vardır.

Uyuşturucu ticareti, organize suç örgütlerinin elinde büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Hükümet, bu örgütlerle etkili ve sonuç alıcı şekilde mücadele etmiyor.

Ülkedeki uyuşturucu krizine karşı yetersiz ve etkisiz mücadele, toplumun her kesimini derinden etkiliyor. Daha etkili yasal düzenlemeler, kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları, ekonomik ve sosyal reformlar, hayal olan AMATEM’in açılması ile yeterli tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve organize suçla etkin mücadele şart. Bu krizin üstesinden gelmek için hükümetin daha kararlı ve kapsamlı adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde, uyuşturucu sorunu toplumu, aileleri ve geleceğimizi içten içe yok etmeye devam edecektir.”

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