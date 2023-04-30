KTTB: Yaşasın 1 Mayıs: Sağlığımız gücümüz, gücümüz emeğimizdir

Sağlık alanında hizmet verenler olarak emeğimize daha güçlü sahip çıkacağımız günlerin özlemi ile yaşasın 1 Mayıs diyoruz.

Tüm emekçilerin emeklerinin hakkını alabildiği, sömürüsüz bir dünya özlemi ile, 1 Mayısları gönülden bayram gibi kutlayacağımız günlerin umudu ile tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun.

Tüm kesimlerin eşit, adil, nitelikli, sürdürülebilir ve ücretsiz bir sağlık hizmetine erişebildiği, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir sağlık sistemi için yılmadan, usanmadan mücadelemize devam etme kararlılığındayız. Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin ve yeterli olduğu bir düzen gereklidir.

Tüm mücadelemiz, yerel, etkin, yetkin, etkili, tüm kesimleri kapsayan ve işlevsel bir adalı sağlık sistemi oluşturabilmek içindir. Dışardan gelen protokoller, yetkilerin bir şirkete devredildiği bir sağlık yönetimi ile sorunların çözümü mümkün değildir. Bu yöntemle sağlık alanında daha fazla kaosa sürükleneceğimiz açıktır.

Birlikte yaşadığımız bu adada, tüm kesimlerin katıldığı, katılımcı, kapsayıcı bir şekilde yapılacak sağlıkta yenilikler gereklidir. Birlikte çalışarak bunu başarabiliriz.

Barış şarkılarının söylendiği, emeğin sömürülmediği bir dünya özlemi ile tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlarız.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu