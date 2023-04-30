  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

KTTB: Yaşasın 1 Mayıs: Sağlığımız gücümüz, gücümüz emeğimizdir

» »
KTTB: Yaşasın 1 Mayıs: Sağlığımız gücümüz, gücümüz emeğimizdir
KTTB: Yaşasın 1 Mayıs: Sağlığımız gücümüz, gücümüz emeğimizdir

Sağlık alanında hizmet verenler olarak emeğimize daha güçlü sahip çıkacağımız günlerin özlemi ile yaşasın 1 Mayıs diyoruz.

Tüm emekçilerin emeklerinin hakkını alabildiği, sömürüsüz bir dünya özlemi ile, 1 Mayısları gönülden bayram gibi kutlayacağımız günlerin umudu ile tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun.

Tüm kesimlerin eşit, adil, nitelikli, sürdürülebilir ve ücretsiz bir sağlık hizmetine erişebildiği, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir sağlık sistemi için yılmadan, usanmadan mücadelemize devam etme kararlılığındayız. Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin ve yeterli olduğu bir düzen gereklidir.

Tüm mücadelemiz, yerel, etkin, yetkin, etkili, tüm kesimleri kapsayan ve işlevsel bir adalı sağlık sistemi oluşturabilmek içindir. Dışardan gelen protokoller, yetkilerin bir şirkete devredildiği bir sağlık yönetimi ile sorunların çözümü mümkün değildir. Bu yöntemle sağlık alanında daha fazla kaosa sürükleneceğimiz açıktır.

Birlikte yaşadığımız bu adada, tüm kesimlerin katıldığı, katılımcı, kapsayıcı bir şekilde yapılacak sağlıkta yenilikler gereklidir. Birlikte çalışarak bunu başarabiliriz.

Barış şarkılarının söylendiği, emeğin sömürülmediği bir dünya özlemi ile tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlarız.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS’ten açıklama29 Nisan 2023 Cumartesi 17:10
  • Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğe kabul edilmesini değerlendirdi29 Nisan 2023 Cumartesi 17:05
  • Slow Food Salamis, dünyada 29 Nisan’da düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine destek verecek29 Nisan 2023 Cumartesi 14:20
  • Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışıyor29 Nisan 2023 Cumartesi 14:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de köpek barınağını ziyaret etti29 Nisan 2023 Cumartesi 14:09
  • EVKAF'tan açıklama: Açıklamaları doğruyu yansıtmıyor29 Nisan 2023 Cumartesi 14:05
  • YKP’den ortak eyleme katılım çağrısı29 Nisan 2023 Cumartesi 14:01
  • Töre, Ankara’da Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ni ziyaret etti29 Nisan 2023 Cumartesi 13:56
  • 2 kaza, 3 yaralı29 Nisan 2023 Cumartesi 13:52
  • Taçoy: İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu emekçinin özvarlıklarına sahip çıktı29 Nisan 2023 Cumartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti