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KTTB Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen 23. Olağan Genel Kurulunda göreve getirilen Başkan ve Yönetim Kurulu 10 Kasım 2020 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.
KTTB Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen 23. Olağan Genel Kurulunda göreve getirilen Başkan ve Yönetim Kurulu 10 Kasım 2020 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

 

Bu dönemde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, meslek onurumuzun korunması ve yükseltilmesi, örgütümüzün saygınlığı, hekimlik mesleği mensupları arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın sağlanması, ülkemizde çağdaş, insan odaklı, adil ve erişilebilir bir sağlık sisteminin yerleştirilmesi ayni zamanda insan sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için de çaba sarf etme kararlığında olan başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

Başkan                                                            : Dr. Özlem Gürkut

As Başkan                                           : Dr. Dt. Ahmet Özant

Genel Sekreter                                                : Doç. Dr. Düriye Deren Oygar

Mali Sekreter                                       : Uz. Dt. Okan Yücel

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu: Dr. Derlen Özgeç Ruso , Dr. Çağrı Cemaller, Dt. Erim

Tandoğdu

Dış İlişkiler sorumlusu                                    : Dr. Elşen Mülazimoğlu

Sosyal İşler Sorumlusu                                   : Dr. Elşen Mülazimoğlu

Çevre Sorumlusu                                : Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Minel Özen

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