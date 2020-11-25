KTTB Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi.

Bu dönemde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, meslek onurumuzun korunması ve yükseltilmesi, örgütümüzün saygınlığı, hekimlik mesleği mensupları arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın sağlanması, ülkemizde çağdaş, insan odaklı, adil ve erişilebilir bir sağlık sisteminin yerleştirilmesi ayni zamanda insan sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için de çaba sarf etme kararlığında olan başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Başkan : Dr. Özlem Gürkut
As Başkan : Dr. Dt. Ahmet Özant
Genel Sekreter : Doç. Dr. Düriye Deren Oygar
Mali Sekreter : Uz. Dt. Okan Yücel
Koruyucu Hekimlik ve
Halk Sağlığı Sorumlusu: Dr. Derlen Özgeç, Dr. Çağrı Cemaller, Dt. Erim Tandoğdu
Dış İlişkiler sorumlusu : Dr. Elşen Mülazimoğlu
Sosyal İşler Sorumlusu : Dr. Elşen Mülazimoğlu
Çevre Sorumlusu : Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Minel Özen
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.