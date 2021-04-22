KTTB:Aşılama Hizmetleri Kamusal Bir Sorumluluktur

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yayınladı:

Aşılama hizmetleri kamusal bir sorumluluktur!

#AşıHayatKurtarır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl Nisan ayının son haftasını aşılamanın önemine vurgu yapmak, toplumu bilinçlendirmek ve çözüm bulmak için sorunları ortaya koymak amacı ile ‘Bağışıklama Haftası’ olarak ilan etmektedir. Biz de bu sebepten ötürü ülkemizdeki bağışıklama sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler önermek istiyoruz.

Aşılar çok önemlidir! #AşıHayatKurtarır

Özellikle Dünya’da Aralık 2019 ve ülkemizde de Mart 2020’den beri hızlıca devam eden ‘Pandemi’ süreci bize yeniden göstermiştir ki, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinin, ölümlerinin azaltılmasının en önemli yolu maske-mesafe-hijyen iken, artık pandemiyi sonlandırmasa aşının çok önemli olduğu ortadadır. İnsanlık tarihinde yaygın olarak aşılama nedeniyle çiçek hastalığı görülmez oldu, düzenli aşılama ise DSÖ tahminlerine göre her yıl 2,7 milyon çocuk kızamık veya komplikasyonları nedeniyle ölmekten kurtulmaktadır. Ayrıca çocuk felci aşısı nedeniyle sakat, engelli kalma ihtimali olan binlerce çocuk düzenli aşılama sayesinde yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebilmektedir. Bu sonuçlar salgın hastalıklardan korunmanın en kolay, en ucuz ve güvenilir yolunun aşılama olduğunu göstermektedir.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde aşılama programı:

Aşılama hizmetleri kamusal bir sorumluluktur!

Özellikle ülkemizde aşılamalar 2 koldan denetimsiz ve bağlantısız bir şekilde yürütülmekte. Biri özel, diğeri ise devlet üzerinden gitmektedir. Aşıları yapılmayan çocukla ilgili herhangi bir uyarı ve takip sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca uygulanan aşıların soğuk zincire uyularak korunduğu konusunda takip sistemi yoktur.

Biz KTTB olarak, aşılamanın bir halk sağlığı, koruyucu hekimlik görevi olduğunu düşünmekteyiz. Rutin çocukluk çağı ve erişkin aşılarının devlet tarafından özel veya devlet kurumları fark etmeksizin ücretsiz olarak kolaylıkla temin edilmesi şarttır. Ayrıca devletin mevcut aşı takviminde bulunmayan, özel olarak yapılması gereken Rotavirus, meningokok, HPV ve grip aşılarının da rutin aşı takvimine alınması, bu enfeksiyonlarla başa çıkmak için çok önemlidir.

Aileler arasında artan aşı reddi nedeniyle, aşı olmayan çocuk oranı, sayısı artmaktadır. Biz hekimler hiç görmediğimiz, unutulmaya yüz tutulmuş difteri, tetanoz vb. enfeksiyonları artık daha yaygın olarak görmekten korkmaktayız. Ülkemizde aşı reddi konusunda herhangi bir veri, bilgi ve çalışma yoktur.

Erişkin Aşılama:

Grip, zona, pnömokok gibi enfeksiyonlar erişkinlerde de ağır enfeksiyonlara, hayati tehlikelere neden olabilmekte, aşı ile önlenebilir bu hastalıklarda maliyet daha ağırdır. Ayrıca çocukluk çağında yapılan tetanoz gibi aşıların rapeli, tekrarı gereklidir ve çocukluk çağında yapılmamış aşıların erişkinde yapılması gereklidir. Böylece aşı ile önlenebilir hastalıkların önüne geçilmiş ve erişkin popülasyonda olası enfeksiyonlardan ve sekellerden korunmuş olacaktır. Erişkin aşılama rehberimize alttaki linkden ulaşabilirsiniz.

https://www.kttb.org/eriskin-asilama-rehberi-2019/

COVİD-19 Aşılama:

COVID-19 pandemisi sürecinde, güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın toplumsal aşılama ile salgının kontrol altına almada maske-mesafe-hijyen kadar önemli olduğu ve katkı sağlayacağı aşikardır. Covid-19 aşılamasında kronik hastalığı olanların tamamlanmasının ardından eğitim sektörünün aşılanmasına öncelik verilmeli, aşılama programında adil ve şeffaf davranılmalıdır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’mızın daha fazla aşı sağlanması konusunda daha fazla çaba harcaması ve olası aşı reddine karşı toplumu bilgilendirmesi ve aydınlatması gereklidir.

Sonuç:

Önemli bir koruyucu hekimlik, halk sağlığı konusu olan aşı uygulamalarının devlet ve özel kurumlarda, hem erişkin hem de çocuklar için ücretsiz yapılması gereklidir. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığımızı sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Ceyhun Dalkan

(KTTB Yönetim Kurulu Üyesi)