KTTB'den 10 aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günü mesajı

Hekimlik Mesleğinin Odağında İnsan Hakları



10 Aralık 1948’de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüzde yol haritamız olma özelliğini korumaktadır. Hekimlik mesleğinin odak noktası olan insanın en temel haklarından biri de sağlık hizmetlerine ücretsiz ve kolay erişim hakkıdır. Sağlık sistemleri ve politikaları bu temel hakkın her insan için , insan onuruna layık , eşit ve ulaşılabilir olmasını sağlamak için birer araçtır. Sağlık politikalarının iyi planlanmış ve sürdürülebilir olması, bilimsel veri ve çağdaş teknoloji ile desteklenmiş sağlık kuruluşları, koruyucu hekimlik uygulamaları ile daha hastalık oluşmadan, beden bütünlüğünü koruyucu ve kollayıcı olarak sağlıklı olma durumunu devam ettirmesini sağlamak sağlık sistemlerinin en büyük görevlerindendir.



Ülkemizde de sağlık politikaları ve sisteminin planlanma ile yürütülmesindeki devamlılığın sağlanması ve koruyucu hekimlik, kadına karşı şiddet de yasal düzenleme , insan ticareti, mülteciler ve cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmaların arttırılmasıyla her insanın en temel hakkı olan sağlık hizmetlerine erişim hakkının eşit ve doğru olarak sağlanması hedeflenmelidir. Bu hedeften çok uzak olduğumuz gerçeğiyle her gün yaşamak zorunda olan biz hekimler her insanın sağlık hizmetlerine erişim hakkının en büyük savunucuları olmaya devam edeceğiz.



Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasıyla biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Maalesef ülkemizdeki ekonomik darboğaz, antidemokratik siyasi ortam, gelir eşitsizliği, her bir bireyin eşit sosyal hak ve koşullara sahip olmaması toplum sağlığına olumsuz etki etmektedir. Üzülerek tanık olduğumuz bütün bu koşulların bir yansıması olarak toplumun sürüklendiği sağlıksız ortam bize aile içi şiddette artışı, sınıflar arası makasın giderek açılmasını ve geleceğimize karşı ümitsizliği getirmektedir.



En büyük insan hakkı ihlallerinden olan işkence ve insanlık dışı aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için hazırlanan bir kılavuz niteliğindeki İstanbul Protokolü’nün uygulanması büyük önem arz etmektedir. Pratikte bu gibi uygulama ve eylemlere maruz kalan kişilerin yargı sistemine ulaşmasını sağlamak için hastanelerimizde biz hekimlerle koordine bir şekilde çalışan birimler oluşturulması gerekliliğini bir kez daha vurgularız. Bu birimlerle beraber su yüzüne çıkmayan aile içi şiddet ve diğer şiddet vakalarıyla işkence iddialarının aydınlatılması ve önlenmesine katkı sağlanabileceği kaçınılmaz bir gerçektir.



Hekimlik; insanı en yüce değer olarak kabul eden bir meslek olarak insanlık değeri ve onurunu koruyan ilkeler ve normlar bütünü olan insan haklarının hep yanında durmuştur ve duracaktır. Bu nedenle biz hekimler yaşanan ve yaşanacak olan en küçük insan hakları ihlalinin karşısında konumlanacağımızı bir kez daha vurgularız.

Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayırt etmeksizin her insanın yaşama, barınma, beslenme, çalışma, üretme ve sağlık gibi haklarının sağlandığı bir ortamda yaşamını sürdürme hakkı olduğuna vurgu yapar, ülkemizde bu şartlar oluşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

Sayılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Çağrı Cemaller

(Koruyucu Hekimlik ve Hak Sağlığı Sorumlusu )