KTTB'den Dünya KOAH günü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün katılımıyla oluşturulmuş olan ''Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu'' tarafından her yıl Kasım ayının üçüncü Çarşamba günü Dünya KOAH Günü olarak belirlenmiştir.

KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte, Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, yılda 2,9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de %5,5’ inden sorumludur.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, ilerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ve amfizem zemininde gelişen KOAH’ da hastalar, öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetlerine sahiptirler.

KOAH için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha fazla solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler. Diğer tip tütün kullanımı (pipo, puro, nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine neden olur. Öte yandan özellikle biyomas yani odun, tezek vb. yakıtların yanmasına bağlı olarak gelişen iç ortam hava kirliliği ve tozlu-dumanlı işyerlerinde çalışmanın; en önemli çevresel risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Risk faktörlerine maruziyet öyküsü olan kişilerde, öksürük, balgam ve eforla nefes darlığı olan hastalarda KOAH tanısı düşünülmelidir. Fakat tanı, solunum fonksiyon testleriyle doğrulanmalıdır. Etkili bir tedavi programı için ise, hastalığın değerlendirilmesi ve izlenmesi, risk faktörlerinin azaltılması, farmakolojik tedavi ve farmakolojik olmayan (solunumsal rehabilitasyon programları, oksijen tedavisi ve sınırlı sayıdaki vakada uygulanan cerrahi girişimler) tedavi yaklaşımları önemlidir.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH’ a dikkat çekmek, KOAH’ın doğru ve erken tanısı, uygun ve yeterli tedavisi ile hastalarımızın kaliteli bir yaşam sürdürmeleri önemlidir.

Hastalıkları önlemenin en önemli kısmı farkındalık oluşturmakla başlar. KOAH hastalığıyla mücadele için, sigarayı bırakın. Akciğerlerinize yardım etmek için yapabileceğiniz en önemli şey budur. Nefesiniz hayatınızdır.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Dr. Derlen Özgeç