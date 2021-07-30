KTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Hamilelik ve Emzirme dönemlerinde COVID-19 Aşıları yapılabilir mi?

Hamile kişilerin, hamile olmayan kişilere göre ciddi COVID-19 geçirme riski daha yüksektir. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Birliği (CDC), Amerikan Obstrektik ve Jinekoloji Derneği (ACOG), Royal College of Obstrectic & Gynecology (RCOG, UK) hamilelik sırasında, özellikle ilk trimesterden sonra (Gebeliğin 3. ayından) COVID-19 aşısı olunabileceğini belirtmektedir. Hamilelik sırasında COVID-19 aşısı yaptırmak sizi COVID-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıklardan ve ölümden koruyabilir. Aşı olmayla ilgili aklınızda sorularınız varsa, Kadın Doğum veya Enfeksiyon uzmanı bir hekim ile iletişime geçiniz, internetten bilgi almak isterseniz aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

Hamileler COVID-19'dan Ağır Hastalık Riski Altında

Genel ciddi hastalık riski düşük olmasına rağmen, hamileler, hamile olmayan kişilere kıyasla ciddi COVID-19 hastalığı (hastaneye, yoğun bakıma yatma, solunum desteği ihtiyacı veya ölüm vb.) geçirme açısından anlamlı derecede risk altındadır.

Ayrıca, COVID-19'lu hamilelerde, erken doğum riski ve gebelik komplikasyonları daha sık görülmektedir.

Hamileyken COVID-19 aşısı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsızsanız;

COVID-19'a maruz kalma riskiniz,

Kronik hastalığınızın olması,

Aşının bilinen faydaları,

Hamilelik sırasında aşıların güvenliği hakkında artan kanıtları göz önünde alarak kendi kararınızı verebilirsiniz.

COVID-19 Aşılarının Hamile Kişiler İçin Güvenli Kullanımı

Aşıların etki mekanizmasına bakarak, hamilelerde risk oluşturma ihtimalinin düşük olduğuna vurgulanmaktadır. Fakat hamilelerde COVID-19 aşılarının güvenliği hakkında şu anda sınırlı veriler bulunmaktadır. Ayrıca, COVID-19 aşılarının güvenliğini ve hamilelerdeki, etkinliği konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Federal İlaç Dairesi (FDA), hamilelik sırasında COVID-19 aşısı ile ilgili yürüttüğü 120.000 kişiden oluşan veri toplama sonuçlarında, aşılanmış hamileler ve bebekleri için herhangi bir güvenlik endişesi saptamamıştır. Ayrıca bebeklerden bakılan COVID-19 anktikor seviyeleri yüksek saptanmıştır, yani gebelikteki aşı bebeği de korumaktadır.

mRNA aşıları olan Moderna ve Pfizer-Biontech aşıları, COVID-19’a neden olan canlı virüsü içermez ve bu nedenle, aşı sonrası enfeksiyon geçireilmez. Ayrıca mRNA aşıları kişinin DNA'sı ile etkileşime girmez veya genetik değişikliklere neden olmaz, çünkü mRNA, DNA'mızın bulunduğu hücrenin çekirdeğine girmez.

Sinovac aşısı, viral vektör tabanlı inaktif bir aşıdır. Viral vektör tabanlı aşılarda ilgili virus, zayıflatılarak etkisiz hale getirilir ve hastalık yapma yeteneği yoktur. Vücut, bu inaktif viruse karşı antikor üreterek bağışıklık sağlar. Bu yöntemle hazırlanan aşıların gebelikte kullanımı güvenli olarak bilinmektedir. Bu nedenle Sinovac’ın da olumsuz bir etkisi olması beklenmemekte, kullanımının güvenli olacağı düşünülmektedir. Fakat bilimsel veriler toplanmaya devam etmektedir.

Emziren Anneler

Emziren anneler ve bebeklerle ilgili yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Fakat aşıların etki mekanizmasına bakıldığında, COVID-19 aşılarının emziren anneler veya bebekleri için bir risk olmadığı düşündürmektedir. Bu nedenle emziren anneler COVID-19 aşısı olabilirler. Son raporlar, COVID-19 aşısı olan emziren annelerin anne sütlerinde bebeklerini korumaya yardımcı olabilecek antikorlar olduğunu göstermiştir.

Aşı Olmak Kişisel Bir Seçimdir

Hamileyseniz, COVID-19 aşısını olabilirsiniz. Fakat aşılanma konusunda şüpheleriniz var ise, doktorunuz ile aşağıdaki konuları tartışarak kendi kararınızı veriniz:

COVID-19'a neden olan virüse maruz kalma olasılığınız nedir?

COVID-19'un sizin ve bebeğiniz için olası riskleri

COVID-19 aşıları hakkında bilinenler:

Vücutta koruma geliştirmek için ne kadar iyi çalışırlar?

Aşının bilinen yan etkileri

Hamilelik sırasında COVID-19 aşısının güvenliği hakkında sınırlı ancak artan bilgiler

Aşılamanın antikorları fetüse nasıl geçirebileceği. Son raporlar, hamilelik sırasında (çoğunlukla üçüncü trimesterde) COVID-19 aşısı alan kişilerin, fetüslerine doğumdan sonra korunmalarına yardımcı olabilecek antikorlar geçirdiğini göstermiştir.

Aşılamadan sonra COVID-19'a karşı koruma önlemlerine devam ediniz:

Maske

Fiziksel mesafe

Hijyen

Kapalı mekanların etkin havalandırılması