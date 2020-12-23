  • BIST 1.420
  • Altın 460,276
  • Dolar 7,6324
  • Euro 9,3189
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

KTTB'den Yeni Seneyi Sağlıkla Karşılama açıklaması

» »
KTTB'den Yeni Seneyi Sağlıkla Karşılama açıklaması yapıldı
KTTB'den Yeni Seneyi Sağlıkla Karşılama açıklaması

 

Önceki hayatımıza hiç benzemeyen başka bir yaşamla tanıştığımız 2020 yılı sonlanırken; evde, arabada, toplu taşımada, işte ve alışverişte kısacası hayatın her alanında,özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar mevcuttur.

 

Dünya Sağlık Örgütü, yılbaşında bir araya gelen kişilerin iyi havalandırılmış bir yerde durması ve maske takmaları gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, bir araya gelecek insanların özellikle yaşlı kişilerle sosyal mesafeyi bozmasının COVID-19 riskini ciddi anlamda artırdığını vurgulamıştır.

Bundan dolayı;

* Aşı temin edilip, toplumun belirli bir kesimi bağışıklanana kadar, en az bir metre olacak şekilde bireysel fiziksel mesafenin sağlanması, el hijyeni ve tüm nüfus tarafından maske kullanımının sağlanmasının yanı sıra genel hijyen önlemlerine uyulması önemli bir rol oynamaya devam etmelidir.

 

*Koruma önlemlerinin bırakılması savunmasız kişilerde ciddi sonuçlarla hastalığın yeniden ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle korunma önlemleri bırakılmamalıdır.

 

*Kalabalık ortamlardan kaçınılmalıdır.

 

Bu nedenlerle bu yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunmamakta fayda olduğu gibi, evlerimizde de kalabalık ortamdan kaçınmalı ve çekirdek ailemizle birlikte; risk grubundaki kişileri de koruyarak hareket etmeliyiz. Sevdiklerimize, dostlarımıza zarar vermemek adına doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla veya az sayıda kişiyle olmamızdır.

 

 2021 yılının dünyaya ve ülkemize sağlık getirmesi dileğiyle.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
  • Meclis Yarın Toplanacak23 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
  • Saner Anıtkabir'i Ziyaret Etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:29
  • Büyükoğlu: “13. Maaş Lütuf Değil Haktır! Hedef Kamudaki Haklar Geriye Gitmeden, Özel Sektörün de İyileştirilmesi Olmalıdır”23 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
  • 809 adet hap ve 20 gr hintkeneviri ile yakalanmıştı!23 Aralık 2020 Çarşamba 16:21
  • Borcu var diye evini soydu!23 Aralık 2020 Çarşamba 16:09
  • Maliye Bakanlığı'ndan Duyuru23 Aralık 2020 Çarşamba 15:32
  • Cumhurbaşkanlığı'nda Değerlendirme Toplantısı23 Aralık 2020 Çarşamba 15:30
  • Rogers: Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalıdır23 Aralık 2020 Çarşamba 15:22
  • Larnaka Şehitleri Törenle Anıldı23 Aralık 2020 Çarşamba 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti