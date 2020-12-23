KTTB'den Yeni Seneyi Sağlıkla Karşılama açıklaması

Önceki hayatımıza hiç benzemeyen başka bir yaşamla tanıştığımız 2020 yılı sonlanırken; evde, arabada, toplu taşımada, işte ve alışverişte kısacası hayatın her alanında,özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar mevcuttur.

Dünya Sağlık Örgütü, yılbaşında bir araya gelen kişilerin iyi havalandırılmış bir yerde durması ve maske takmaları gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, bir araya gelecek insanların özellikle yaşlı kişilerle sosyal mesafeyi bozmasının COVID-19 riskini ciddi anlamda artırdığını vurgulamıştır.

Bundan dolayı;

* Aşı temin edilip, toplumun belirli bir kesimi bağışıklanana kadar, en az bir metre olacak şekilde bireysel fiziksel mesafenin sağlanması, el hijyeni ve tüm nüfus tarafından maske kullanımının sağlanmasının yanı sıra genel hijyen önlemlerine uyulması önemli bir rol oynamaya devam etmelidir.

*Koruma önlemlerinin bırakılması savunmasız kişilerde ciddi sonuçlarla hastalığın yeniden ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle korunma önlemleri bırakılmamalıdır.

*Kalabalık ortamlardan kaçınılmalıdır.

Bu nedenlerle bu yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunmamakta fayda olduğu gibi, evlerimizde de kalabalık ortamdan kaçınmalı ve çekirdek ailemizle birlikte; risk grubundaki kişileri de koruyarak hareket etmeliyiz. Sevdiklerimize, dostlarımıza zarar vermemek adına doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla veya az sayıda kişiyle olmamızdır.