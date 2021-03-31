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KTTB:Yetkilileri bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz

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KTTB:Yetkilileri bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz
KTTB:Yetkilileri bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz

Ülkemizde 1 yılı aşkın zamandır süren ve alt yapı ve organizasyon eksikliği, verilen siyasi popülist yanlış kararlar nedeni ile halkımızın açlık sınırına dayanmasına, ciddi boyutlarda sosyoekonomik sorunlara neden olan pandemi ile mücadele halkın özverisi ile sürdürülebilmektedir.

İnsanlarımız evlerine ekmek götüremez, çocuklarımız aylardan beridir yeterli hazırlık ve organizasyon yapılamadığı için okullarına gidemez durumdadır. Hastalarımız otellerde, yurtlarda sevdiklerinden ayrı karantina altında zor zamanlar geçirmektedir.  Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu sürekli olarak açıkladığı kararlar ile insanlarımıza kalabalık ortamlar oluşturmama, bir araya gelecekleri etkinliklerden kaçınma çağrısı yapmaktadır.

Aylardır evlerinde kapalı kalan insanlarımız bir pazar günü kırlarda yürüyüş bile yapamazken, ülkemizde pandemi şartları altında özel izinlerle çekilen bir dizi filmin ilk gösterimi için Mağusa’da kapalı bir salonda en az 250 kişinin bir araya geleceği bir resepsiyon ve gala gecesi          düzenleneceği ve Başbakanlık,  Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve organizasyonu ile yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

           

KTTB'den yapılması planlanan Gala'ya ilişkin açıklama:

Türkiye’de hızla artan vaka sayıları ve ölümler nedeni ile ciddi tedbirlerin uygulamaya girdiği ve ülkemizde de COVID-19 vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde, böylesi bir etkinliğin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını düşünüyoruz. Devlet eliyle böylesi bir organizasyon yapılmış olmasının toplumun pandemi ile ilgili tedbir kararlarına uyumu konusunda kötü örnek oluşturacağı ve güvenirliği sarsacağı kesindir.

Söz konusu etkinliğin bu şartlar altında yapılmasının sakıncalı olduğunu bildirirken, yetkilileri tutarlı ve halk sağlığını koruyacak bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz.

 

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