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KTTO 13.Dünya Ticaret Odaları Kongresinde Temsil Edildi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) davetiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi’ne katıldı.
KTTO 13.Dünya Ticaret Odaları Kongresinde Temsil Edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) davetiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi’ne katıldı.

Dünya genelinden 1400’ü aşkın delegenin katıldığı kongrede 3 gün boyunca çeşitli konularda paneller düzenlendi ve yarışmalar gerçekleştirildi. Ekonomi ve ticarete dair birçok konunun uluslararası boyutuyla irdelendiği kongre boyunca dünyanın önde gelen iş dünyasının temsilcileri arasında karşılıklı işbirliği olanakları da ele alındı.

Kongre kapsamında tüm katılımcıların onuruna düzenlenen açılış respsiyonuna da önemli bir katılım gerçekleşti. Cenevre Ticaret, Sanayi ve Servisler Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda açılış konuşmasını Cenevre Kantonu Ekonomi ve Çalışma Bakanı Delphine Bachmann gerçekleştirdi. Birçok davetlinin katıldığı resepsiyonda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen iş dünyasının temsilcileri arasında önemli temaslar gerçekleşti.

Etkinliğin son gününde gerçekleşen Gala Yemeğinde kongreye katılan iş dünyası temsilcileri, karşılıklı değerlendirmelerde bulunurken kongre kapsamında dört alanda gerçekleştirilen yarışmalarda kazanan Odalara ödülleri verildi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Cenevre’deki temasları boyunca Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.

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