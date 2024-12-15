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KTTO, 2025 Bütçesini Eleştirdi: Kamusal Hizmetler Sürdürülebilirliğini Kaybetmek Üzeredir

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmekte olan 2025 yılı bütçesine dair sert eleştiriler içeren bir basın açıklaması yayımladı.
KTTO, 2025 Bütçesini Eleştirdi: Kamusal Hizmetler Sürdürülebilirliğini Kaybetmek Üzeredir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmekte olan 2025 yılı bütçesine dair sert eleştiriler içeren bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, 2025 yılı bütçesinin sürdürülebilirlikten uzak olduğu ve kamu hizmetlerini riske attığı vurgulandı.

137 Milyar TL’lik Bütçe, %73 Artış Gösterdi
KTTO, 2025 bütçesinin toplam büyüklüğünün 2024’e kıyasla %73 oranında artarak 137 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Bu büyüklüğün KKTC için önemli bir kaynak olduğuna işaret edilirken, bütçenin ağırlıklı olarak maaş ve maaş nitelikli harcamalara ayrılmasının sorun teşkil ettiği kaydedildi.

Bütçenin %68’i Maaşlara Gidiyor
Açıklamada, bütçenin %68’inin maaş ve maaş nitelikli harcamalara tahsis edildiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bu yönüyle KKTC bütçesi hiçbir esnekliğe sahip değildir ve herhangi bir krize uyum sağlama kabiliyetini kaybetmiştir. Bu sorun, yıllar içinde oluşmuş ve KKTC’nin en önemli sorunu haline gelmiştir. 2025 yılı bütçesinde bu konuda herhangi olumlu bir gelişme görülmemektedir.”

Yatırımlara Ayrılan Pay Yetersiz
KTTO, altyapı yatırımları için bütçenin yalnızca %10.5’inin ayrıldığını, bu tutarın 8.5 milyar TL’sinin Türkiye tarafından karşılanmasının planlandığını vurguladı. Bu durumda, yerel kaynaklarla yapılacak yatırımların yetersiz kalacağı ve KKTC altyapısının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu ifade edildi.

Vergi Artışları Enflasyonu Aşıyor
2025 yılı bütçesinde öngörülen vergi artışlarının ise hem mevcut enflasyon oranlarını hem de 2025 yılı için öngörülen enflasyonu aşacağına dikkat çekildi. Bu durumun ekonomik yükü daha da artıracağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bütçenin kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

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