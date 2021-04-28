KTTO, 4 ürün dışındaki tüm ürünlerden alınan fonların kaldırılmasını istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası alınan fonlarla ilgili bir açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası alınan fonlarla ilgili bir açıklama yaptı:

Hükümetler tarafından “yerli üretime destek” gerekçesi ile sürdürülen ithal ürünlerden Fiyat İstikrar Fonu (FİF) alınması uygulaması, KKTC’deki genel fiyat dengesini halkın aleyhine olacak şekilde yükseltmekte ve hayatı pahalılaştırmaktadır.

Bu gerçek, yıllardan beri devam eden uygulamalarla çeşitli şekillerde kanıtlandığı halde ısrarla gündemde tutulmakta ve “fonlu ürün” yelpazesine yenileri eklenmektedir.

Son olarak, yaygın şekilde kullanılmakta olan plastik poşetler için kilo başına 6 TL’lik bir fon konulması, bu poşetlere ödenen bedeli yaklaşık %65 oranında pahalılandıracaktır. Böylece, halkın daha yüksek bir fiyat ödeyerek yerel plastik poşet üretimine destek sağlayacağı varsayılarak sınırlı sayıdaki üreticiye “politik katkı” yapılmaktadır.

Açıktır ki bu sistem ancak pahalılık yaratmakta, halkın cebine el atılarak sağlanan bu destek sayesinde bu alanlardaki üretimin daha gelişmiş tekniklerle gerçekleştirilmesi veya bu ürünlerin daha yaratıcı yöntemlerle pazarlaması ihtiyacı ortadan kaldırılmış olmaktadır. Halkın pahalı ürün kullanması ile sürdürülen bu düzene ise “yerel üretimi teşvik” denilmektedir.

Halkın geçimini zorlaştıran bu sistem, Kıbrıs Türk ekonomisinin rekabet gücünü de zayıflatmakta ve ürünlerimizin dış pazara açılamaması sonucunu doğurmaktadır. Böylece üreticiler de “sınırlı KKTC pazarına” hapsedilmiş olmaktadırlar.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, özellikle içinden geçmekte olduğumuz salgın koşullarında ve sonrasında ekonomiler arasındaki rekabetin artacağına, ancak ve ancak verimli üretim yapabilen, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayabilen ekonomilerin halklarına refah vaad edebileceğine dikkati çekerek yerel üretimin maliyet düşürücü önlemlerle teşvik edilmesi gerektiğini hatırlatır ve hükümeti, alkollü içki, sigara ve tütün, akaryakıt dışındaki ürünlerden alınan bütün fonları kaldırmaya çağırır.