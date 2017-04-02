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KTTO 54’üncü Genel Kurulu yapılıyor

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KTTO 54’üncü Genel Kurulu yapılıyor
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 54’ncü Olağan Genel Kurulu’nu, 8 Nisan Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapacak.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak 54’ncü Genel Kurul, Başkanlık divanının oluşumuyla devam edecek.

Genel Kurul’a gelen mesajların okunmasının ardından Oda Başkanı Fikri Toros, Genel Kurul’a hitap edecek.

Oda Başkanı’nın konuşmasını misafirlerin konuşmaları izleyecek. 54’ncü Olağan Genel Kurul, 53’ncü çalışma döneminin Faaliyet ve Mali Raporlarının takdimi ve aklanması ile devam edecek.

Oda murakıbının tayini, dilek ve temennilerin sunulması ile Genel Kurul tamamlanacak.

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