KTTO: Anayasaya aykırı ve adaletsizce para toplanmasına karşıyız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yasa gücünde kararname ile maaşlarda artan oranlarda kesinti yapılması ve çeşitli alanlardan toplanan vergilerin artırılmasını öngören yasa gücünde kararnameye tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yasa gücünde kararname ile maaşlarda artan oranlarda kesinti yapılması ve çeşitli alanlardan toplanan vergilerin artırılmasını öngören yasa gücünde kararnameye tepki gösterdi.

Ticaret Odası açıklamasında, “Hepimizi üzüntüye ve endişeye boğan 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması gerekçesine dayandırılmaya çalışılan bu düzenlemeler, Anayasa’ya tam anlamı ile aykırı olduğu gibi, adalet duygusunu ortadan kaldırması bakımından da kabul edilemezdirler” denildi.

Yapılan düzenlemelerin hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığı ileri sürülen Ticaret Odası açıklamasında, vergiden muaf tutulması ve alık gücünün korunması için mücadele edilen dar gelirlilerin yaşamlarının daha da pahalılaştırıldığı belirtildi.