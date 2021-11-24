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"KTTO Anı Ormanı" Basın Bildirisi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ‘KTTO Anı Ormanı’ protokolünü imzalanacaktır.
"KTTO Anı Ormanı" Basın Bildirisi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun imza koyacağı protokol 25 Kasım 2021 saat 14:30’da KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirilecektir.

‘Daha yeşil bir KKTC için’ yola çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası , ilk etapta odanın kullanımına verilecek 3 hektarlık alana 2022 yılı KTTO üyeliğini yenileyen üyeleri  adına fidan dikip sertifika verecektir.

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