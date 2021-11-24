"KTTO Anı Ormanı" Basın Bildirisi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun imza koyacağı protokol 25 Kasım 2021 saat 14:30’da KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirilecektir.
‘Daha yeşil bir KKTC için’ yola çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası , ilk etapta odanın kullanımına verilecek 3 hektarlık alana 2022 yılı KTTO üyeliğini yenileyen üyeleri adına fidan dikip sertifika verecektir.
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