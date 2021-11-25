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KTTO Anı Ormanı Protokolü İmzalandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası ArasındaKTTO Anı Ormanı Protokolü imzalandı
KTTO Anı Ormanı Protokolü İmzalandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ‘KTTO Anı Ormanı’ protokolü imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen etkinlikte ‘KTTO Anı Ormanı Protokolü’ne KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu imza koydu.

‘Daha yeşil bir KKTC için’ yola çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Orman Dairesi tarafından gösterilen orman arazisi içerisinde belirlenen yaklaşık 3 Hektar büyüklüğündeki sahanın ağaçlandırılmasını üstlendi.

2022 yılı KTTO üyeliğini yenileyen üyeleri adına fidan ekilip sertifika verileceğini açıklayan Kıbrıs Türk Ticaret Odası  ilk aşamada hedeflerinin 5000 fidan olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz imza prtokolünde yaptığı konuşmasında ‘Doğanın en önemli unsurlarından biri ormanlardır. Bunun ne demek olduğunu en iyi ormancılarımız bilir; biz de onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki en önemlisi oksijen... Oksijensiz yaşam süreci sadece DÖRT DAKİKADIR
Dünyamızda oksijen kaynağı ormanlardır ama biz ormanları hızlı bir şekilde yok ediyoruz. Ormasız bir dünya, ormansız bir hayat düşünülemez. Biz de karınca kararınca bu sürece bir katkıda bulunmak istedik. Kıbrıs küçük yer... Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın katkısı da küçük olacaktır.

Bu katkının dünyamızı kurtarmaya yetmeyeceğini biliyoruz. Ama, bu gibi küçük katkıların birleşerek büyük bir işi başarabileceğini de biliyoruz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diyerek işe koyulduk. Arkadaşlarımız bize yardımcı oldular ve bugün bu protokolü imzalama aşamasına geldik. Esas iş bundan sonra başlıyor tabii... Bu işi anlımızın akıyla başaracak, yaşadığımız dünyanın bir parçası olarak, doğamızla bir bütün olmak için onun yenilenmesine yardımcı olmaya çalışacağız

Bu çabalarımızda bize yardımcı olan Sayın Bakan’a; Orman Dairesi Müdürümüze, çalışma arkadaşlarına; Odamız çalışanlarına, iş insanlarına ve bundan sonraki süreçte yardımlarını esirgemeyecek olan tüm kardeşlerimize teşekkür eder, çabamızın hayırlı olmasını dilerim.’ dedi.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, ormanların öneminin çok büyük olduğunu, ormanların da aslında bizim değil gelecek nesillerin olduğuna vurgu yaptı.Atalarımızdan miras olan ormanlarımızı bizlerin de, bizden sonra gelecek nesillere miras bırakmamız gerektiğini belirtti.

Kaybettiğimiz yeşil alanlarımızı da bir an önce yeşillendirmemiz gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yeşillendirmeye katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı da katkısından dolayı kutlayan Çavuşoğlu ‘‘KTTO Anı Ormanı’nın hayırlı olmasını diledi.

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