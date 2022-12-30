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KTTO Başkanı Deniz: Başarılarla dolu, huzur içinde yaşanacak yeni bir yıl diliyorum

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2023’ün başarılarla dolu, huzur içinde geçmesini diledi.
KTTO Başkanı Deniz: Başarılarla dolu, huzur içinde yaşanacak yeni bir yıl diliyorum

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Turgay Deniz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acısıyla tatlısıyla; sorunlarıyla başarılarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geçen yılların değerlendirmesini yapmak, önümüzdeki dönemi bu değerlendirme ışığında yeniden şekillendirmek hepimiz için bir gerekliliktir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da bunu yapmamız; özellikle çevre, sağlık, eğitim, trafik ve ekonomi konularında halkımıza daha iyi hizmet vermemizin yollarını bulmamız gerektiğine inanıyorum.

Bu inanç ve bilinçle, tüm halkımızın yeni yılını kutlar; başarılarla dolu, huzur içinde yaşanacak yeni bir yıl diliyorum.”

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