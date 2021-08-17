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KTTO Başkanı Deniz: Bazı sendika başkanları hükümetin sözcülüğünü yapıyor

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Ticaret Odası Başkanı Deniz, sosyal sigorta primlerini yatırmama eyleminin işsizlikle mücadele için yapıldığını söyledi, bu konuda kendilerini eleştiren bazı sendika başkanlarını da hükümetin sözcülüğünü yapmakla suçladı
KTTO Başkanı Deniz: Bazı sendika başkanları hükümetin sözcülüğünü yapıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, SES KIBRIS web tv’de katıldığı Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programında devlete karşı yapacakları sosyal sigorta primlerini yatırmama eylemi hakkında konuştu, hükümet edenlerin yanı sıra eylemlerini “bölmeye çalışmakla” suçladığı bazı sendikacılara da eleştiride bulundu.

Başkan Deniz, “Hükümet sosyal sigorta primleri ile ilgili kararı alırken 1 yıl süreyle almıştı ancak pandeminin ortadan kalktığını kimse söyleyemez. Dolayısıyla 1 sene önce iş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılar, bunu yanında turizm ve yüksek öğretimin ağır aksak çalıştığını biliyoruz. Biz son 3 aydır hükümet ile yaptığımız görüşmelerde bunun sene sonuna kadar devam ettirilmesini talep ettik. Bize her seferinde kaynak yoktur dendi ama biz bunu kabul etmiyoruz” dedi

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