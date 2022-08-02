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KTTO Başkanı Deniz:Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için caydırıcı cezalar gerekli

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KTTO Başkanı Deniz:Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için caydırıcı cezalar gerekli
KTTO Başkanı Deniz:Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için caydırıcı cezalar gerekli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Deniz hemen hemen her sektörde yapısal reformlar gerektiğini belirtti.

Enerji ile ilgili hazırlanan yasa tasarılarının biran önce ilgili komitede görüşülmeye başlanıp, Meclis’ten geçmesi gerekliliği üzerinde duran Turgay Deniz, enerjide doğru kararların alınabilmesi için tarafsızlık ilkesi ön planda tutularak uzman kişilerden oluşacak Enerji Üst Kurulu’na ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ülkede kayıt dışılığının ciddi oranda arttığını vurgularak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Deniz, sınır kapılarında peşin alınan KDV ile içeride alınan KDV arasında olan ciddi farkın kayıtdışı ekonominin varlığını gösterdiğini söyledi.

 

Bu boyuttaki kayıt dışılığı kaçakcılık olarak nitelendirmekgerektiğini anlatan Deniz, kayıt dışılığı önlemek için Sıkı Denetimin yanısıra caydırıcı cezalar gerektiğini ifade etti.

 

Deniz, Katma Değer Vergisi’ni saklamak, gizlemek , yatırmamak, beyan etmemek, vermemek devletin malına zarar vermektir. Dolayısıyla bunun çok ağır cezası olması gerekir. Kişilere göre değişen değil, sabit cezalar olması şarttır” dedi.

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