KTTO Başkanı Toros, Rum tarafı yasayı çıkarırsa telefonlar birleşir

Çözüm süreci esnasında iki toplum arasında uygulanacak herhangi bir işbirliği projesi, ancak her iki tarafın da çıkarına olursa "güven yaratıcı" olabilir.

Fikri Toros'un paylaşımı şöyle:

Çözüm süreci esnasında iki toplum arasında uygulanacak herhangi bir işbirliği projesi, ancak her iki tarafın da çıkarına olursa "güven yaratıcı" olabilir. Bu bağlamda, Rum tarafının önerdiği ve ayrı bir sim kartla bir üçüncü ülke operatörü üzerinden yapılacak görüşmeler bu amaca hizmet etmeyeceği için GYÖ olarak değerlendirilmemiştir.

Kuzey ve Güney'de faal 5 operatörü biraraya getiren KTTO ve KEBE, regülatörlerin de onay verdiği bir işbirliği förmülü geliştirmişti. Buna göre "interoperability" diye adlandırılan model, Kıbrıs'lı Türk ve Rum operatörlerin, uluslararası bir dağıtım merkezi üzerinden yapacakları bağlantılarla yürürlüğe girecekti. Bu formüle "yasal bir engel" olduğu gerekçesiyle Rum liderliği mani olmuştur. Gereken yasal tadilatı yapabilecekleri herkes tarafından bilinmekte ve beklenmektedir..."