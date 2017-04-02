 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

KTTO Başkanı Toros, Rum tarafı yasayı çıkarırsa telefonlar birleşir

»
KTTO Başkanı Toros, Rum tarafı yasayı çıkarırsa telefonlar birleşir
Çözüm süreci esnasında iki toplum arasında uygulanacak herhangi bir işbirliği projesi, ancak her iki tarafın da çıkarına olursa "güven yaratıcı" olabilir.

Fikri Toros'un paylaşımı şöyle:
Çözüm süreci esnasında iki toplum arasında uygulanacak herhangi bir işbirliği projesi, ancak her iki tarafın da çıkarına olursa "güven yaratıcı" olabilir. Bu bağlamda, Rum tarafının önerdiği ve ayrı bir sim kartla bir üçüncü ülke operatörü üzerinden yapılacak görüşmeler bu amaca hizmet etmeyeceği için GYÖ olarak değerlendirilmemiştir.

Kuzey ve Güney'de faal 5 operatörü biraraya getiren KTTO ve KEBE, regülatörlerin de onay verdiği bir işbirliği förmülü geliştirmişti. Buna göre "interoperability" diye adlandırılan model, Kıbrıs'lı Türk ve Rum operatörlerin, uluslararası bir dağıtım merkezi üzerinden yapacakları bağlantılarla yürürlüğe girecekti. Bu formüle "yasal bir engel" olduğu gerekçesiyle Rum liderliği mani olmuştur. Gereken yasal tadilatı yapabilecekleri herkes tarafından bilinmekte ve beklenmektedir..."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
YAŞAM
EĞİTİM
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti