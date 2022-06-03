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KTTO Başkanı Turgay Deniz: “Protokoldeki maddeler hayata geçirilmeli…”

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Kıbrıs Postası'na konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye ile imzalanan mali protokoldeki maddelerin hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı…
KTTO Başkanı Turgay Deniz: “Protokoldeki maddeler hayata geçirilmeli…”

Türkiye ile imzalanan mali protokol değerlendirilmeye devam ediyor… Ticaret Odası, protokolün hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, protokoldeki maddelerin önemli olduğunu, bunun varoluşsal olduğunu, iddialı bir şekilde “hayata geçirilmezse yok olacağız” sözleri ile dile getirdi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması konusunda Kıbrıs Postası’nın sorularını yanıtladı. “Protokolün bizim oda olarak hazırladığımız önerilerle ekonomi ve mali anlamda uyumlu olduğunu görebiliyoruz… Lafta kalmamalı, hayata geçirilmeli… Tartışılan diğer konular da gerekirse tartışmaya devam edilmeli...” diye konuştu.

Turgay Deniz, protokolde yüzden fazla eylem maddesi olduğunu da hatırlatarak “lafta kalmamalı, 'yaparız-ederiz' denerek geçiştirilmemeli, gerçekleşmeli…” şeklinde vurguladı. 

 

KAYNAK : Kıbrıs Postası

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