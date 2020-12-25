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KTTO Başkanı Deniz: Siyasiler sorun vardır, derse sorun yoktur. ‘Kapanıyoruz’ derlerse mesela kapanmayacağız…

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KTTO Başkanı Deniz: Siyasiler sorun vardır, derse sorun yoktur. ‘Kapanıyoruz’ derlerse mesela kapanmayacağız…
KTTO Başkanı Deniz: Siyasiler sorun vardır, derse sorun yoktur. ‘Kapanıyoruz’ derlerse mesela kapanmayacağız…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz Katıldığı TV programında değerlendiren Turgay Deniz şöyle dedi;

“Paranın piyasaya enjekte edilmesi lazım. Bir yöntemi hibe programları bir diğeri 13. Maaş… Bugün bu tartışılmazdır: 13. Maaşların ödenecek olması… Turizm, yükseköğrenim, inşaat ve Güney Kıbrıs’la ticaretimizi kaybetmemiz karşılığında ekonomimiz sadece kamunun ödemelerinin harcanması ile sağlanıyor. Bu da zaten beklenti idi. Bu bir ek maaş olarak alındığı için ek ihtiyaçlara ya da borçlara harcanıyor. Taksitli maaş söylentileri ile 13. Maaşla ilgili söylentiler özel sektörü de moral olarak kötü etkiledi. Siyasiler maalesef bu ülkede ne zaman derse ki ‘sorun yoktur’ sorun vardır. Siyasiler sorun vardır, derse sorun yoktur. ‘Kapanıyoruz’ derlerse mesela kapanmayacağız…Kapanmayacağız, derlerse bilin ki kapanacağız. Maaşlar konusunda da bu oldu yakın geçmişte…”

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