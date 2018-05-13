KTTO Baybars’ı ziyaret etti

Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyetinde Başkan Vekilleri Mehmet Eziç ve Semral Erel, Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri yer aldı.

Oda Başkanı Turgay Deniz, Belediyeler reformuna dikkat çekerek, belediyelerin mali yapılarını güçlendirici, kaynaklarını etkin ve temel hizmetleri yerine getirecek şekilde kullanmaları ve alt yapı sorunlarını çözücü nitelikte olmasının önem taşıdığını belirtti.

İş dünyasını çok yakından ilgilendiren kamu reformu konusuna da değinerek, kamu reformunun esasının etkin ve verimli hizmet sunumu ile bürokrasinin azaltılması olduğunu söyledi.