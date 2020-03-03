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KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi

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KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi
KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Rum tarafının bazı kara kapılarını geçişlere kapatması ve geçişe açık kapılardaki uygulamaları yavaşlatacak önlemlere başvurmasının, ada üzerindeki günlük yaşamı, ticari etkileşimi ve siyasi yakınlaşmayı olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Oda, bazı geçiş kapılarını kapatma kararının Korona virüsüne karşı önlem amaçlı olmadığının ve Kıbrıs Rum kesiminin bu tavrının, Avrupa Birliği ile Kıbrıslı Türkler arasında doğrudan ticaretin başlatılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. 
   
KTTO açıklamasında, “Korona virüsüne karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere toplanan iki toplumlu komitenin gündemine böyle bir öneri getirilmediği bilinmektedir. Zaten bu uygulama, Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki irtibatı tam olarak kesmemiştir; etkileşim devam etmektedir. Güney Kıbrıs’ın Corona virüsüne rastlanan ülkelerle ilişkisinin kesilmesi için ise önlem alınmamıştır” denildi.

Oda, Rum tarafının, kara kapılarındaki geçişleri zorlaştıracak uygulamalar için aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladığı ve bu geçişleri zorlaştırmak için aldığı kararları kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Kıbrıs Rum Yönetiminin kapıları kapatma kararının, Kıbrıslı Türklerin dünya ile ilişkilerini Güney Kıbrıs üzerinden kuramayacaklarını bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği yetkilileri, Kıbrıslı Türkler ile doğrudan ilişki kurmanın gerekliliğini ve Kıbrıslı Türklerin ticari bağlarını güçlendirmek için Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne ihtiyaçları olduğunu, bu gelişme sayesinde, bir kez daha görmüş olmalıdırlar. Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının geliştirilmesi ve Mali Yardım Tüzüğü uygulamalarının Rum tarafının onayına bağlı olmaması gerektiği de bir kez daha ortaya çıkmış olmalıdır” 

Rum Yönetimi’ne kararı en kısa zamanda geri alma çağrısı yapılan açıklamada, bahse konu kararın iki halk arasındaki güvensizliği beslediğini, iki halkın işbirliğini ve Kıbrıs sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulma çabalarını baltaladığı belirtildi.

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