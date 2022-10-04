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KTTO: "Elektrik bizi her gün çarpıyor"

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulun ardından yoğun bir şekilde çalışmaya başlarken gündemin ilk sırasına “elektrik sorunu” yerleşti.
KTTO: "Elektrik bizi her gün çarpıyor"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, dün akşam enerji sorunu gündemi ile özel bir toplantı yaparak çok sayıda konuğa da ev sahipliği yaptı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda üst düzey görevlerde bulunmuş olan elektrik mühendisleri Kamil Direl ve Ahmet Dargın’ın sunumları ile başlayan toplantı, diğer konuk ve katılımcıların görüşlerini açıklamaları ile devam etti.

Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, bu toplantıların devam edeceğini belirtirken sorunların daha özel başlıklar halinde komite çalışmalarında da değerlendirileceğini açıkladı.

Deniz, “Bir zaman bize, ‘her şeye karışabilirsiniz ama elektriğe karışamazsınız; elektrik çarpar’ denilmişti. Doğrudur; elektrik bizi her gün çarpıyor. Karışsak da çarpıyor, karışmasak da çarpıyor. Bu nedenle karışmaya kararlıyız. Bu sorunu çözmek zorundayız ve çözeceğiz” dedi.

KTTO Meclis toplantısında, konuşmacılar, mevcut sistemin yetersizliğini vurgularken üretim sisteminden dağıtım ağına kadar pek çok konuda görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmacıların, mevcut sistemin sürdürülemez olduğu ve daha büyük şebekeler ile enterkonnekte olmanın teknik bir zorunluluk haline geldiği ayrıca siyasilerin ellerinin Kıb-Tek’in üzerinden çekilmesi gerektiği konularında değerlendirmeler yapıldı.

Üretimin nasıl yapılabileceği konusundaki farklı görüşlere karşın rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanma konusunda daha ileri çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.


Konuk bilim insanlarının ve mühendislerin teknik sorunlara ağırlık vermelerine karşılık, KTTO Oda Meclisi üyelerinin yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve özel sektörün girişim gücü ile yönetim kapasitesinden yararlanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mesut Genç, Ekonomi ve Maliye Bakanı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve uzmanların yanı sıra eski Oda Başkanları da katıldı.

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