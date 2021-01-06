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KTTO emlak vergisine yapılan zammın geri alınmasını istedi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Emlak vergisine %60’a varan fahiş zam yapılması kabul edilemez açıklamasını yaptı
KTTO emlak vergisine yapılan zammın geri alınmasını istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hükümete, emlak vergilerine yapılan zamları geri alma çağrısı yaptı. 

Odadan yapılan açıklamada, hükümete, başta emlak vergisi artışı olmak üzere vergilere yapılan zamları geri alma, Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlanan kaynağın salgının etkilediği özel sektör çalışanları ve iş yerlerini korumak için de kullanılmasını sağlayacak programlar geliştirme çağrısında bulunuldu. 

Açıklamada, yeni yılın ilk günlerinden itibaren kamusal hizmetlere yapılan zamların, emlak vergilerine yapılan “fahiş artışlarla devam ettirildiği” ileri sürüldü. 

KTTO açıklamasında, “Emlak vergilerinin genel olarak düşük kaldığı yaygın bir kanaat olmakla birlikte, halkımızın Covid-19 salgınının yıkıcı etkileri ile boğuştuğu bir dönemde bu vergilere %60’a varan fahiş zamlar yapılması kabul edilemez bir davranıştır”  iddiasında bulunuldu. 

“ZAMLAR EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİNİN ZAMANINDA YAPILMASINI CAYDIRACAK NİTELİKTE”
Çok sayıda emlakin kiralanamadığı veya kiralarının toplanamadığı bu ortamda yapılan emlak vergisi artışlarının mülk sahiplerini ödeme sorunu ile karşı karşıya bırakacağı kaydedilen açıklamada, zamların emlak vergisi ödemelerinin zamanında yapılmasını caydıracak nitelikte olduğu savunuldu. 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Yeni yıl ile birlikte yükseltilen harç ve vergilerin, gelirini kendi emeği ve sermayesi ile oluşturmaya çalışan yurttaşlarımız tarafından da ödendiğini ve salgının bu yurttaşların gelirlerini büyük ölçüde erittiğini unutmuş görünmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin salgının yarattığı ekonomik yıkıma karşı kapsayıcı önlemler alması gerekirken kapanan işyerlerini ve işsiz kalan yurttaşlarımızı görmezlikten gelerek, vergilere zam yapması ve hayatımızı daha da zorlaştırılması, toplumsal birliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Şu da unutulmamalıdır ki Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2020 yılı hayat pahalılığını yüzde 15.04 olarak açıklamıştır. Emlak vergisi artışının bunun üzerinde olması da kabul edilemez bir gerçektir.” 

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