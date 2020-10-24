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KTTO genel Kurulu gerçekleştirildi.

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Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Gülgün G. Vaiz, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Nesrin Biçer yaptı. Genel Kurul 104 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
KTTO genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX Olağan Gelen Kurulu 24 Ekim 2020 tarihinde KTTO üyeleri ve üyemiz olan milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, eski Sağlık Bakanlarımız Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Gülgün G. Vaiz, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Nesrin Biçer yaptı. Genel Kurul 104 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

 

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu :

Dr. İdris Deniz

Dr. Erol Barçın

Dr. Ömer Taşargöl

Dr. Sinem Şığıt İkiz

Dr. Ergün Ökçün

Dr. Leman Havuzsalim

 

Yedek üyeler :

Dr. Onur Çelik

Dr. Zeynep Taşargöl

Dr. Fatma Deniz

 

Denetleme Kurulu

Dr. Mustafa Arabacıoğlu

Dr. Gülsen Bozkurt

Dr. Turgay Akalın

 

Yedek Üyeler :

Dr. Musa Olgu

 

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