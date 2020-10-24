KTTO genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX Olağan Gelen Kurulu 24 Ekim 2020 tarihinde KTTO üyeleri ve üyemiz olan milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, eski Sağlık Bakanlarımız Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Gülgün G. Vaiz, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Nesrin Biçer yaptı. Genel Kurul 104 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.
Yönetim Kurulu :
Dr. İdris Deniz
Dr. Erol Barçın
Dr. Ömer Taşargöl
Dr. Sinem Şığıt İkiz
Dr. Ergün Ökçün
Dr. Leman Havuzsalim
Yedek üyeler :
Dr. Onur Çelik
Dr. Zeynep Taşargöl
Dr. Fatma Deniz
Denetleme Kurulu
Dr. Mustafa Arabacıoğlu
Dr. Gülsen Bozkurt
Dr. Turgay Akalın
Yedek Üyeler :
Dr. Musa Olgu
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