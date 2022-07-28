KTTO: Gümrüklerdeki Çalışmalar Verimlilik Esasına Göre Düzenlenmek Zorundadır

Gümrük kapılarında çalışan Gümrük Dairesi personelinin ek mesai yapmama eylemi, ithalat ve ihracat işlemlerinin aksamasına neden olurken, maliyetlerin yükselmesine ve piyasamızda pahalılığa yol açmaktadır. Hükümet, gümrüklerde yaşanan bu soruna çözüm bulamadığı gibi, iş insanları ile kamu görevlilerini karşı karşıya getirmekte ve çalışma hayatının ahenginin bozulmasına da ilgisiz kalmaktadır.

Hepimizin bildiği gibi KKTC gümrük kapılarındaki işlemler genellikle mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenerek gerçekleştirilmektedir. Yıllardan beri devam eden bu uygulama, ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesine ve piyasanın pahalılaşmasına neden olduğu açıkça gözlemlendiği halde düzeltilmediği gibi, devletin işletmelerden tahsil ettiği ek mesai ücretlerini çalışanlara aktarmaması sorunların büyümesine ve işlerin aksatılmasına vesile olmaktadır. Son günlerde KKTC gümrüklerinde çalışanlar tarafından uygulanmakta olan “ek mesaiye kalmama” eylemi de işlerin aksamasına, yeni ek maliyetlerin oluşmasına ve tedarik zincirinin aksamına neden olmaktadır. Bu sorunların piyasaya pahalılık ve yetersizlik olarak yansıyacağı ise açıktır.

KKTC hükümetleri, gümrük kapılarında yıllardan beri yaşanmakta olan bu sorunları çözmeyerek piyasa faaliyetlerinin verimsizleşmesine ve rekabet gücümüzü yitirmemize fırsat vermektedirler. Hükümetin, gümrük kapılarındaki çalışmaları, ulaşım olanaklarını ve zorluklarını da dikkate alarak, piyasamızda oluşan olumsuzlukları minimize edecek şekilde yeniden düzenlemesi kaçınılmazdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.