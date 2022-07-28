  • BIST 2.544,12
  • Altın 1001.862
  • Dolar 17.8989
  • Euro 18.3295
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

KTTO: Gümrüklerdeki Çalışmalar Verimlilik Esasına Göre Düzenlenmek Zorundadır

» »
Gümrük Çalışanlarının Ek Mesai Yapmama Eylemi ile ilgili basına açıklama yaptı
KTTO: Gümrüklerdeki Çalışmalar Verimlilik Esasına Göre Düzenlenmek Zorundadır

Gümrük kapılarında çalışan Gümrük Dairesi personelinin ek mesai yapmama eylemi, ithalat ve ihracat işlemlerinin aksamasına neden olurken, maliyetlerin yükselmesine ve piyasamızda pahalılığa yol açmaktadır. Hükümet, gümrüklerde yaşanan bu soruna çözüm bulamadığı gibi, iş insanları ile kamu görevlilerini karşı karşıya getirmekte ve çalışma hayatının ahenginin bozulmasına da ilgisiz kalmaktadır.

Hepimizin bildiği gibi KKTC gümrük kapılarındaki işlemler genellikle mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenerek gerçekleştirilmektedir. Yıllardan beri devam eden bu uygulama, ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesine ve piyasanın pahalılaşmasına neden olduğu açıkça gözlemlendiği halde düzeltilmediği gibi, devletin işletmelerden tahsil ettiği ek mesai ücretlerini çalışanlara aktarmaması sorunların büyümesine ve işlerin aksatılmasına vesile olmaktadır. Son günlerde KKTC gümrüklerinde çalışanlar tarafından uygulanmakta olan “ek mesaiye kalmama” eylemi de işlerin aksamasına, yeni ek maliyetlerin oluşmasına ve tedarik zincirinin aksamına neden olmaktadır. Bu sorunların piyasaya pahalılık ve yetersizlik olarak yansıyacağı ise açıktır.

KKTC hükümetleri, gümrük kapılarında yıllardan beri yaşanmakta olan bu sorunları çözmeyerek piyasa faaliyetlerinin verimsizleşmesine ve rekabet gücümüzü yitirmemize fırsat vermektedirler. Hükümetin, gümrük kapılarındaki çalışmaları, ulaşım olanaklarını ve zorluklarını da dikkate alarak, piyasamızda oluşan olumsuzlukları minimize edecek şekilde yeniden düzenlemesi kaçınılmazdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Plaza İddialarına Yanıt Halktan Geldi28 Temmuz 2022 Perşembe 08:35
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni siyasetten geri dönmemiz mümkün değil27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:38
  • Alevkayası'ndaki Yangın Söndürüldü27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:26
  • 2 Vefat 2363 Vaka!27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:37
  • Alevkayası’nda yangın: Helikopter müdahale ediyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:58
  • Amcaoğlu: Kaynak Zaten Vardı27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:45
  • Gazimağusa’da yarın sabah elektrik kesintisi olacak27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:33
  • Feci kaza 2 Yaralı!27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:24
  • İşte Yeni Asgari Ücret!27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti